"Можем сделать больше": министр обороны Эстонии сказал, где найти боеприпасы для Украины

Об этом он сказал в испанском Толедо, где проходит неформальная встреча министров обороны стран ЕС, сообщает корреспондент Укринформа.

По его словам, за полгода ЕС поставил в Украину 226 тыс. боеприпасов, и этот факт требует пересмотра темпа снабжения боеприпасами.

Певкур подчеркнул, что существует три варианта того, как ЕС может ускорить темпы своей помощи.

"Мы инициировали программу по предоставлению 1 млн снарядов для Украины, и мы должны ее продолжать. Мы еще не достигли цели и можем сделать больше. Для этого существуют разные опции. Первое – мы должны продолжать использовать наши существующие запасы. Второе – мы должны посмотреть, как мы можем восстановить старые снаряды. И третье, если этого тоже будет недостаточно, - мы должны рассмотреть опцию закупки у третьих стран", - пояснил он.

Министр обороны также подчеркнул, что покупка снарядов у третьих стран может быть хорошей альтернативой, поскольку их восстановление для этих государств может быть дешевле закупок новых.

"Есть много стран, имеющих такие снаряды в собственных арсеналах, и они могут быть восстановлены по меньшей цене, чем та, по которой мы могли бы закупать новые… Мы видим, что промышленность наращивает производство, но этого все еще недостаточно, даже если мы сможем достичь цели в 1 млн до конца года или в начале следующего года", – говорит он.

Министр отметил, что способность европейской промышленности производить 1 млн боеприпасов в год все еще не достаточна, потому что некоторые страны будут закупать снаряды для собственных нужд, некоторые предприятия будут продавать боеприпасы третьим странам.

Он отмечает, что должны рассматриваться все варианты по увеличению поставок боеприпасов для Украины, включая наращивание их производства, восстановление старых боеприпасов и их закупку, при необходимости, у третьих стран.

"Если мы этого не сделаем, к сожалению, еще больше жизней будет потеряно в Украине. Мы видим, что они достигают определенного прогресса в направлении Токмака, который в настоящее время является горячей точкой. Но стоит также понимать: это очень, очень тяжелая работа, которую они выполняют. Они двигаются вперед сантиметр за сантиметром, из-за очень больших минных полей и под огнем россиян", - говорит Певкур.

Министр обороны Эстонии считает, что 1 млн боеприпасов для Украины это минимум, учитывая реальные потребности украинцев, использующих 6-7 тыс. снарядов в день.

Он также подчеркнул, что Эстония "поддерживает любые предложения, которые приносят новые деньги для наращивания помощи Украине" и настаивает на увеличении помощи.

"Надо просто представить – общий ВВП ЕС равен 16 трлн евро. Так что, когда вы посмотрите на Европейский фонд мира, состоящий из 4,6 млрд, – это около 0,03% от ВВП. Именно это мы предоставляем сейчас Украине. Очевидно, мы можем сделать больше, и это цель. Эти 20 млрд помогут в ее достижении", - говорит он.