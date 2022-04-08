"Можем повторить" означает не только напасть снова, а также то, что власти России готовы избавиться еще от нескольких миллионов россиян, - Портников

Публицист рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Все люди, живущие на территории Донецкой области – пушечное мясо для российских военных. Россияне действуют так: на первые позиции пускают мобилизованных мужчин как пушечное мясо, чтобы пристреляться и понять, где огневые точки. Затем они пускают боевиков ДНР и ЛНР. В третью очередь идут российские солдаты, а в четвертую - гости с северного Кавказа, которые сдерживают российских солдат, чтобы те не развернулись. Военные РФ воюют по большим рецептам Льва Троцкого, организатора этой "гениальной" военной тактики, которая для россиян осталась наиболее приемлемой даже в XXI в.

То есть пушечное мясо, наемники, российские солдаты и заградительные отряды", - отметил Портников.



Журналист считает, что нежелание выпускать жителей Донецкой области, которую Россия хочет оккупировать полностью, является причиной ракетных ударов по вокзалу Краматорска .



"Россияне все делают сознательно. Просто для них цена человеческой жизни нулевая. Вторую мировую войну выиграли мировые демократии, а проиграла диктатура - нацистская Германия. Но среди победителей была также диктатура, которая обращалась со своими солдатами даже хуже, чем гитлеровская Германия. Гитлеровские генералы не использовали своих солдат как пушечное мясо, разве что в конце войны, но в принципе у них была идея, что солдат имеет ценность.А Россия, тогда еще СССР, решила, что так и должно быть, ведь они победили. Их фраза "можем повторить" означает не только то, что они могут на кого-то напасть, а то, что они спокойно могут лишиться еще нескольких миллионов россиян.