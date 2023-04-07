Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Наша компания занимается не только производством, но и может импортировать боеприпасы для нужд ВСУ. Именно поэтому мы имеем полную картину относительно ценовых и технических параметров импортируемых и наших боеприпасов. Поэтому могу с уверенностью утверждать, что выстрелы нашего производства не хуже по качеству и техническим характеристикам, чем импортируемые", - рассказал Бельбас.

Гендиректор компании "Украинская бронетехника" отметил, что при планомерном заказе Министерства обороны украинские производители боеприпасов могут увеличить свои мощности производства.

"Наше производство боеприпасов находится в конкурентном ценовом диапазоне с импортированными. Для нашего заказчика цена боеприпасов значительно дешевле поставок из-за рубежа. Поэтому если бы наша компания смогла получить планомерный заказ от Министерства обороны Украины, то мы могли бы обеспечить поставки минометных боеприпасов 60-мм значительно дешевле, чем предлагается импортом", – добавил он.

