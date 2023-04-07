Можем поставлять 60-мм минометные боеприпасы дешевле, чем предлагается импортом, - гендиректор компании "Украинская бронетехника" Бельбас
Генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас сообщил, что производство и поставка минометных боеприпасов 60-мм в Украине значительно дешевле импортированных
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Наша компания занимается не только производством, но и может импортировать боеприпасы для нужд ВСУ. Именно поэтому мы имеем полную картину относительно ценовых и технических параметров импортируемых и наших боеприпасов. Поэтому могу с уверенностью утверждать, что выстрелы нашего производства не хуже по качеству и техническим характеристикам, чем импортируемые", - рассказал Бельбас.
Гендиректор компании "Украинская бронетехника" отметил, что при планомерном заказе Министерства обороны украинские производители боеприпасов могут увеличить свои мощности производства.
"Наше производство боеприпасов находится в конкурентном ценовом диапазоне с импортированными. Для нашего заказчика цена боеприпасов значительно дешевле поставок из-за рубежа. Поэтому если бы наша компания смогла получить планомерный заказ от Министерства обороны Украины, то мы могли бы обеспечить поставки минометных боеприпасов 60-мм значительно дешевле, чем предлагается импортом", – добавил он.
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