Об этом сообщает Sky News.

В своей речи Трасс поблагодарила Бориса Джонсона. Она назвала предшественника "очень влиятельным премьер-министром", который воплотил в жизнь Brexit, обеспечил вакцинацию против коронавируса и принял меры против российской агрессии.

"Для меня честь взять на себя эту ответственность в важное для нашей страны время", - отметила она.

Далее Трасс объявила ключевые приоритеты внутренней политики своего правительства: рост экономики за счет сокращения налогов, борьба с энергетическим кризисом, вызванным действиями президента РФ Владимира Путина, а также улучшение доступа к медицинским услугам.

По словам главы правительства Британии, "вместе мы сможем пережить этот шторм".

Она сказала: "Мы превратим Британию в страну-мечту с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами, где каждый повсюду будет иметь возможности, которых заслуживает. Я буду действовать сегодня и каждый день, чтобы это произошло".

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра.

5 сентября Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании.

Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с избранием новой главой правительства Великобритании и призвал однопартийцев по Консервативной партии к ее поддержке.

6 сентября Борис Джонсон в последней речи перед сложением полномочий назвал одним из своих достижений эффективное противодействие российскому диктатору Владимиру Путину в агрессивной войне против Украины.

6 сентября Елизавета II приняла отставку Джонсона и назначила Трасс новым премьером Британии.