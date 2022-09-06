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Можем пережить этот шторм. Лиз Трасс произнесла первую речь на посту британского премьера

6 сентября, 2022 вторник
21:45
Мир

Премьер-министр очертила три приоритета своей работы в должности

Об этом сообщает Sky News.

В своей речи Трасс поблагодарила Бориса Джонсона. Она назвала предшественника "очень влиятельным премьер-министром", который воплотил в жизнь Brexit, обеспечил вакцинацию против коронавируса и принял меры против российской агрессии.

"Для меня честь взять на себя эту ответственность в важное для нашей страны время", - отметила она.

Далее Трасс объявила ключевые приоритеты внутренней политики своего правительства: рост экономики за счет сокращения налогов, борьба с энергетическим кризисом, вызванным действиями президента РФ Владимира Путина, а также улучшение доступа к медицинским услугам.

По словам главы правительства Британии, "вместе мы сможем пережить этот шторм".

Она сказала: "Мы превратим Британию в страну-мечту с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами, где каждый повсюду будет иметь возможности, которых заслуживает. Я буду действовать сегодня и каждый день, чтобы это произошло".

  • 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с должности премьер-министра.
  • 5 сентября Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании.
  • Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с избранием новой главой правительства Великобритании и призвал однопартийцев по Консервативной партии к ее поддержке.
  • 6 сентября Борис Джонсон в последней речи перед сложением полномочий назвал одним из своих достижений эффективное противодействие российскому диктатору Владимиру Путину в агрессивной войне против Украины.
  • 6 сентября Елизавета II приняла отставку Джонсона и назначила Трасс новым премьером Британии.

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