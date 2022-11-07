Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Я буквально сегодня прочитал, что Украина уже освободила 50% территорий, захваченных от 24 февраля, а это треть оккупированных территорий Россией, начиная с 2014 года. То есть Россия осознает, что ее проблемы нарастают. К тому же при монолитном информационном поле, существующее в РФ, все равно прорываются проблемы их мобилизованных", - заметил политолог.



Евгений Магда напомнил, что уже известные случаи в российских воинских частях расстрела солдат из-за не уважения к исламу, где-то бунт, потому что не заплатили деньги, а где-то вообще угнали генерала – это все симптомы того, что российское государство больно.



"Недостаточно для создания дальнейшего успеха более 300 тысяч человек, которых загнали в военные униформы, то есть недостаточно их одеть и дать ржавые автоматы. Если такая тенденция будет продолжаться, то российские мобилизованные будут своих офицеров, как в 1917 году, на штыки поднимать. Путин же любит разные исторические римейки (новейшая версия или интерпретация ранее изданного произведения - ред.) и мы это можем увидеть уже в феврале 2023 году, соответственно, при сохранении подобной тенденции. У нас есть большие шансы наблюдать новую февральскую революцию в России уже в XXI веке", - подытожил Магда.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.

4 октября в ГУР заявили, что мобилизованные в РФ не могут обеспечить даже минимальными условиями для проживания, поэтому полиция готовится к подавлению будущих протестов.

11 октября Генштаб сообщил, что на одном из полигонов России более 100 мобилизованных устроили бунт.

2 ноября Радио Свобода информировала, что мобилизованные мужчины из Республики Чувашия вышли на протест в Ульяновске , они отказываются идти на войну против Украины, пока им не выплатят обещанные 195 тысяч рублей.

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