Об этом сообщает CNN .



"Трудно смотреть на некоторые видео и представить, что любой думающий, серьезный, зрелый лидер сделал бы это. Поэтому я не могу говорить о его (Путина. - Ред.) психологии. Но я думаю, что мы все можем говорить о его распущенности", - сказал Кирби на брифинге в Пентагоне.



Потом Кирби сделал длительную эмоциональную паузу.

"Трудно свести его высказывания о том, что речь о нацизме в Украине, что речь идет о защите россиян в Украине, и речь о защите российских национальных интересов. Никому из них, никому из них... не угрожала Украина", – сказал представитель Пентагона .

Он привел примеры, как он назвал, "недостойных" поступков российских вооруженных сил, среди прочего, судьбы гражданских, которых "убивали выстрелом в затылок со связанными за спиной руками". "Женщин, беременных женщин убивают, больницы бомбят"", - эмоционально сказал Кирби.

Впоследствии представитель Пентагона извинился за то, что, по его словам, изложил свою "личную точку зрения".