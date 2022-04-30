"Можем говорить о распущенности Путина", - спикер Пентагона
Отвечая на вопрос, считает ли минобороны CША президента России Владимира Путина "рациональным актером", пресс-секретарь ведомстваДжон Кирби эмоционально рассказал о "распущенности" Путина в Украине.
Об этом сообщает CNN .
"Трудно смотреть на некоторые видео и представить, что любой думающий, серьезный, зрелый лидер сделал бы это. Поэтому я не могу говорить о его (Путина. - Ред.) психологии. Но я думаю, что мы все можем говорить о его распущенности", - сказал Кирби на брифинге в Пентагоне.
Потом Кирби сделал длительную эмоциональную паузу.
"Трудно свести его высказывания о том, что речь о нацизме в Украине, что речь идет о защите россиян в Украине, и речь о защите российских национальных интересов. Никому из них, никому из них... не угрожала Украина", – сказал представитель Пентагона .
Он привел примеры, как он назвал, "недостойных" поступков российских вооруженных сил, среди прочего, судьбы гражданских, которых "убивали выстрелом в затылок со связанными за спиной руками". "Женщин, беременных женщин убивают, больницы бомбят"", - эмоционально сказал Кирби.
Впоследствии представитель Пентагона извинился за то, что, по его словам, изложил свою "личную точку зрения".
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