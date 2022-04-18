Мозги россиян быстро не проснутся, пропаганда Путина засела там на уровне подсознания, - Климкин

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.

Климкин добавил, что не стоит умалять потенциал российской армии и диктатуры: "Путин меняет свою тактику. Поэтому нам нельзя опускать не только наш военный потенциал, а мощь общества к борьбе. Кроме того, Путин надеется, что уменьшится эмоция Запада по поддержке Украины и повторится история Сирии – разбой оккупантов станет варварской обыденностью", – сказал дипломат.



Климкин добавил, что сейчас Украине удается держать внимание Запада на этой войне, однако нужно прилагать в дальнейшем дополнительные усилия, чтобы это внимание не уменьшалось: "Нужно уложиться в то, чтобы внимание Запада не уменьшалось, нужно так, чтобы Путин просчитался во всем. А так и будет", – подчеркнул он.



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