Мозги россиян быстро не проснутся, пропаганда Путина засела там на уровне подсознания, - Климкин
Дипломат Павел Климкин отметил, что нет смысла отделять россиян от Путина – они массово поддерживают режим агрессора, убийства, изнасилования, пытки, совершаемые над украинцами российскими солдатами
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Климкин добавил, что не стоит умалять потенциал российской армии и диктатуры: "Путин меняет свою тактику. Поэтому нам нельзя опускать не только наш военный потенциал, а мощь общества к борьбе. Кроме того, Путин надеется, что уменьшится эмоция Запада по поддержке Украины и повторится история Сирии – разбой оккупантов станет варварской обыденностью", – сказал дипломат.
Климкин добавил, что сейчас Украине удается держать внимание Запада на этой войне, однако нужно прилагать в дальнейшем дополнительные усилия, чтобы это внимание не уменьшалось: "Нужно уложиться в то, чтобы внимание Запада не уменьшалось, нужно так, чтобы Путин просчитался во всем. А так и будет", – подчеркнул он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное