МОЗ установило новые стандарты для лечения ожогов

Об этом говорится на сайте украинского правительства .

"Основой стандарта стали протоколы и наставления ведущих стран мира с прогрессивной медицинской системой. Поскольку этот документ в первую очередь основывается на опыте Европы и Северной Америки, украинцы с ожоговой травмой будут получать медицинскую помощь и лечение на мировом уровне", - пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он также отметил, что новый стандарт гарантирует, что "независимо от медучреждения, пациент получит должное лечение".

"Его цель - дать единый алгоритм для всех отделений и центров, работающих с соответствующей травмой. Такой подход уменьшит количество ошибок и улучшит качество и эффективность помощи. Это в свою очередь позволит спасти как можно больше жизней пациентов с большой площадью ожогового поражения", – добавил Ляшко.

Отмечается, что документ впервые внедряет обязательное оказание реабилитационной помощи еще во время лечения, поскольку это повышает шансы пациентов возвратиться к полноценной жизни. Кроме того, качественная реабилитационная помощь играет немаловажную роль в менеджменте образования рубцов и уменьшении отеков.

"Учитывая, что стоимость услуг и материалов значительно возрастет, планируется существенное увеличение тарифа на лечение ожогов, заложенного в Программу медицинских гарантий НСЗУ", - говорится в заявлении МОЗ.

МОЗ продолжает отправлять пациентов с тяжелыми ожогами за границу, однако соответствующий стандарт и работа над повышением квалификации украинских врачей-комбустиологов смогут приблизить лечение европейского уровня к украинцам. Министерство отмечает, что в настоящее время функционирует ряд обучающих программ для специалистов, работающих с таким видом травмы, чтобы ускорить введение нового стандарта лечения.

"В рамках договоренностей, достигнутых по результатам встречи первой леди Республики Польша госпожи Агаты Корнхаузер-Дуды и первой леди Украины госпожи Елены Зеленской 40 украинских врачей, среди которых врачи-комбустиологи, врачи-анестезиологи, врачи физической и реабилитационной медицины и физические терапевты работают с пациентами с тяжелыми ожоговыми травмами, прошли интенсивное обучение в ожоговом центре Independent Public Health Care Center in Łęczna", - докладывает МОЗ.

В рамках персональных договоренностей министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха 58 украинских врачей прошли повышение квалификации по оказанию медицинской помощи пациентам с тяжелыми ожоговыми травмами. Стажировка проходила в ожоговых центрах Бохума, Берлина, Гамбурга, Дуйсбурга, Мурнау и Людвигсхафена.

"Напомним, полномасштабная война России против Украины существенно увеличила количество людей, нуждающихся в лечении ожоговых травм и услуг реабилитации. К бытовым травмам добавились обожженные реалиями боевых действий военнослужащие и гражданские. Все они получают от государства не только медицинскую помощь, но и доказательную реабилитацию" , – объясняет свое решение МОЗ.