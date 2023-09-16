МОЗ создало горячую линию для раненых военных
Горячая линия создана для военнослужащих, получивших ранения и имеющих вопросы по реабилитации, протезированию/с или в обеспечении другой помощью
Об этом сообщило МОЗ.
Номер горячей линии – 1545 (в голосовом меню нужно нажать "4").
Горячая линия работает на базе Правительственного контакт-центра, ежедневно с 08:00 до 20:00.
Звонки по сети фиксированной связи Укртелекома и мобильных операторов Киевстар, Vodafone-Украина, Лайфселл бесплатны.
В настоящее время вопросами протезирования/ортезирования и обеспечения другими вспомогательными средствами реабилитации занимается Министерство социальной политики Украины. Поэтому по номеру 15-45 можно быстро и эффективно получить ответы или консультации по вопросам реабилитации.
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