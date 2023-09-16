МОЗ создало горячую линию для раненых военных

Об этом сообщило МОЗ.

Номер горячей линии – 1545 (в голосовом меню нужно нажать "4").

Горячая линия работает на базе Правительственного контакт-центра, ежедневно с 08:00 до 20:00.

Звонки по сети фиксированной связи Укртелекома и мобильных операторов Киевстар, Vodafone-Украина, Лайфселл бесплатны.

В настоящее время вопросами протезирования/ортезирования и обеспечения другими вспомогательными средствами реабилитации занимается Министерство социальной политики Украины. Поэтому по номеру 15-45 можно быстро и эффективно получить ответы или консультации по вопросам реабилитации.