МОЗ пока не будет рассматривать предоставление преференций привитым украинцам, - главный санврач

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал в интервью Укринформ .



"Преференции пока предприниматься не будут, главная преференция в стране для каждого человека - то, что он защищен вакцинацией и перенесет это заболевание легко", - сказал Кузин.



Он пояснил, что многие страны используют такие подходы и они работают. Но в то же время следует понимать, что эти подходы работают на завершающем этапе прививочной кампании, когда привито не менее 50% населения страны. Однако когда страна находится аа уровне вакцинации 10% одной дозой и 7-8% - двумя, это сверхнизким цифрами для внедрения каких-либо преференций.



"Мы по крайней мере должны дойти до отметки 50% вакцинированного населения и уже после того внедрять какие-то мотивационные стимулы, чтобы они пришли на пункт вакцинации, или регулировать вопросы доступа к каким-то публичным мероприятиям, или регулировать пользование общественными услугами", - подчеркнул главный санврач.



Так, по его словам, Минздрав пока должен фокусироваться на работниках предприятий критической инфраструктуры, вакцинировать их до минимально рекомендованных уровней. Речь идет о работниках транспорта, медицинских работников и тому подобное. Также обсуждается вопрос работы общежитий, если там недостаточное количество вакцинированных людей.



Кроме того, по словам Кузина, одной из ключевых групп риска педагоги. Внедрена правительством норма, касающаяся вакцинации минимум 80% работников образовательных учреждений для продолжения их работы, нацеленная на то, чтобы не допустить вспышки COVID-19 в каждом заведении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb