МОЗ объяснил, как украинцы могут получить международный сертификат вакцинации
В Минздраве рассказали, как получить международный сертификат вакцинации
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
"Министерство здравоохранения напоминает, что все, привитые двумя дозами антиковидной вакцины, которые доступны в Украине, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 в своего семейного врача", - говорится в сообщении.
Затем врач должен распечатать бланк международного свидетельства на обычной белой бумаге формата А4. Оно не должно быть напечатанным на специальной желтой бумаге.
Свидетельство надо заполнить на английском и украинском языках, в печатном формате или вручную.
Получив свидетельство, убедитесь, что на нем стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.
Также, в Минздраве отметили - не забудьте взять с собой загранпаспорт, ведь в свидетельство вносить номер именно этого документа, а ваше имя латиницей должно быть записано так же, как в паспорте.
"Процедура на самом деле проста. Данные о прививках семейный врач возьмет электронного здравоохранения (ЕСОЗ), заполнит свидетельство и распечатает его. Или впишется в бумажный документ поля с ЕСОЗ", - пояснил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью " апостроф " .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.89
Покупка 26.89Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное