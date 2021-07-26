МОЗ объяснил, как украинцы могут получить международный сертификат вакцинации

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.



"Министерство здравоохранения напоминает, что все, привитые двумя дозами антиковидной вакцины, которые доступны в Украине, могут получить Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 в своего семейного врача", - говорится в сообщении.



Затем врач должен распечатать бланк международного свидетельства на обычной белой бумаге формата А4. Оно не должно быть напечатанным на специальной желтой бумаге.



Свидетельство надо заполнить на английском и украинском языках, в печатном формате или вручную.



Получив свидетельство, убедитесь, что на нем стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.

Также, в Минздраве отметили - не забудьте взять с собой загранпаспорт, ведь в свидетельство вносить номер именно этого документа, а ваше имя латиницей должно быть записано так же, как в паспорте.

"Процедура на самом деле проста. Данные о прививках семейный врач возьмет электронного здравоохранения (ЕСОЗ), заполнит свидетельство и распечатает его. Или впишется в бумажный документ поля с ЕСОЗ", - пояснил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью " апостроф " .