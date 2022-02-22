Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее, - футболист Зинченко осудил российскую агрессию

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Футболист опубликовал в Instagram патриотическое сообщение и фото карты Украины с Крымом и Донбассом.



"Весь цивилизованный мир беспокоится ситуацией в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, в которой я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться нерушимыми. Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", – написал Александр Зинченко.

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