Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее, - футболист Зинченко осудил российскую агрессию
Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поделился патриотическим постом в Instagram
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Футболист опубликовал в Instagram патриотическое сообщение и фото карты Украины с Крымом и Донбассом.
"Весь цивилизованный мир беспокоится ситуацией в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, в которой я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться нерушимыми. Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", – написал Александр Зинченко.
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