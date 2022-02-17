Моя новая крошка, - звезда футбола Лукаку похвастался новым автомобилем

Ромелу Лукаку опубликовал в Instagram несколько фотографий своего нового суперкара.



Новый автомобиль бельгийского футболиста - Maserati MC20. Примерная стоимость такого авто составляет от 200 до 250 тыс. евро. Эта модель разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость - 325 км/ч.



"Моя новая крошка", - написал Лукаку под фотографиями с новым автомобилем.

В августе лондонский "Челси" объявил о трансфере бельгийского форварда Ромелу Лукаку из "Интера".