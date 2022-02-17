Моя новая крошка, - звезда футбола Лукаку похвастался новым автомобилем
Звездный форвард лондонского "Челси" Ромелу Лукаку похвастался своим новым автомобилем
Ромелу Лукаку опубликовал в Instagram несколько фотографий своего нового суперкара.
Новый автомобиль бельгийского футболиста - Maserati MC20. Примерная стоимость такого авто составляет от 200 до 250 тыс. евро. Эта модель разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость - 325 км/ч.
"Моя новая крошка", - написал Лукаку под фотографиями с новым автомобилем.
- В августе лондонский "Челси" объявил о трансфере бельгийского форварда Ромелу Лукаку из "Интера".
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