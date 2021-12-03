Моя мотивация – стать абсолютным чемпионом мира, – Ломаченко впервые заговорил после поражения Лопеса от Камбососа в бою за пояса украинца
Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что у него есть мотивация стать абсолютным чемпионом мира в легком весе
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Ломаченко, он считал Теофимо Лопеса фаворитом в бою против Джорджа Камбососа.
"Конечно, я хочу драться за пояса. Сейчас это моя цель в боксе. Моя мотивация - стать абсолютным чемпионом мира. Посмотрим, подерусь ли я с Камбососом. Безусловно, я хочу этот бой, но прежде всего я должен отбоксировать 11 декабря. Я сосредоточен на поединке с Ричардом Комми. После этого боя я могу говорить о своем будущем. Перед поединком я давал Камбососу определенные шансы, но, конечно, думал, что Лопес победит в этом бою. Но что есть. Это боксерская жизнь", – сказал Василий Ломаченко.
28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу и потерпел первое поражение в карьере. В бою против австралийца он впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, которое получил в октябре 2020 года в поединке против Василия Ломаченко.
Сам украинец 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
- Напомним, 28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 2 декабря стало известно, что Лопес обвиняет в поражении от Камбососа организатора боя за звание абсолютного чемпиона мира Эдди Хирна.
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