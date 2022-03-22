Моя мечта – выгнать всех россиян из нашего государства: 82-летний экс-тренер "Динамо" пообещал взять в руки автомат
Бывший тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что в 82 года готов защищать Украину с оружием в руках
Об этом сообщает Футбол 1.
По словам тренера, он мечтает выгнать всех захватчиков из Украины.
"Орда и сволочь, напавшая на наше государство - это изверги. Наш народ с голыми руками может идти на танки, а они не могли остановить этого ненормального Путина? Могли! Моя мечта - выгнать из нашего государства всех россиян, и пусть они там варятся в собственном соку. Я расскажу своим детям, кто такие россияне, и вы все тоже должны это сделать", - сказал Сабо, который сейчас находится в киевской больнице после операции.
Он сказал, что когда поправится, готов защищать Украину с оружием в руках.
"Каждый вечер плачу о том, что происходит в нашем государстве. Мне звонили из Будапешта и из других стран, приглашали приехать. Но я отказался, никуда не хочу ехать. Когда я выйду из больницы, обязательно буду помогать людям, которым это нужно. Иначе я не могу. Возможно, я тоже возьму автомат в руки. Очень хочу, чтобы я еще дошел с ними до границы и ее закрыли, чтобы никогда не дружить с россиянами", - рассказал Сабо.
Он отметил, что Путина за его преступления ждет международный трибунал в Гааге.
"Путин - гадина. Я думаю, что с ним договариваться невозможно, его можно только убить, или пусть застрелится сам. Если он нормальный мужик, то он понимает, что как бы то ни было, он все равно поедет в Гаагу, его все равно расстреляют. Такие люди не живут долго", - убежден Сабо.
- Напомним, 21 марта бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что украинцы будут стоять до конца в войне против России.
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