Моя мечта, чтобы в Украине после войны с РФ было 30 млн населения в границах 1991 года, - академик Элла Либанова

Об этом она рассказала в интервью Виталию Портникову на Эспрессо.

Либанова подчеркнула, что уверена в неизбежной победе Украины и ее дальнейшем существовании как государства, но не может назвать времени, когда это произойдет.

"В границах 1991 года - с Крымом, с Донбассом... Моя мечта, чтобы у нас было 30 миллионов в этих границах", - отметила академик, отвечая на вопрос, какое количество населения будет в Украине после войны.

Либанова объяснила, что после войны Украину по количеству населения можно будет сравнивать с Польшей. Она также считает, что украинцы должны быть "таки же мотивированы государственно, как поляки". Также, по мнению директора, война сильно повлияла на единство украинского общества.

"У нас никогда не было такого единства общества, как сегодня", - сказала Либанова.

На вопрос Портникова, не мотивировало ли поляков так называемое Чудо на Висле, когда Польша на время едва не потеряла государственность, однако смогла отстоять свою независимость у большевиков, Либанова ответила следующим образом:

"Мы не потеряли, и я надеюсь, что не потеряем (государство - ред .). И, если говорить об оптимизме, дай бог нам сохранить ту степень единения, которую имеем сегодня, избежать расколов. Разделение будет общества - это не страшно. Это нормально, мы не одинаковы, здесь ничего страшного нет. А вот раскола – избежать".