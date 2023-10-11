"Моя мама и есть Украина": в Киеве прощаются с певицей Ниной Матвиенко
В среду, 11 октября, в Киеве прощаются с Героем Украины певицей Ниной Матвиенко, умершей 8 октября в возрасте 75 лет
Об этом сообщила корреспондентка Еспресо Екатерина Галко.
Утром в Свято-Феодосийском монастыре напротив Киево-Печерской Лавры прошла заупокойная литургия.
Прощание с певицей проходит в Национальной филармонии Украины в центре Киева. На улице выстроилась длинная очередь желающих почтить память Нины Матвиенко.
Дочь Нины Матвиенко Тоня в комментарии журналистам выразила благодарность матери, сказав: "Она и есть Украина". Также дочь певицы добавила, что Нина Матвиенко просила, чтобы на ее похоронах не плакали, а улыбались и вспоминали.
Какой вклад внесла Нина Матвиенко в культуру Украины
Украинская певица начала свою творческую карьеру солисткой вокальной студии при Государственном украинском народном академическом хоре имени Григория Веревки. Новый период в творческой судьбе связан с работой в Национальном ансамбле солистов "Киевская камерата", солисткой которого она становится с 1991 года. Удивительно выразительный характер фольклорного пения певицы гармонично сочетается с академическим стилем исполнения "Камераты".
В 1975 году Матвиенко заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко и активно занимается литературным творчеством. Еще в советское время Нина Матвиенко написала историю народного хора имени Григория Веревки, напечатала несколько собственных стихов, рассказов и эссе.
Вершинным литературным достоянием певицы стала ее биографическая книга "Ой вспашу нивку широкую", которая вышла в 2003 году в издательстве Украинского центра народной культуры "Музей Ивана Гончара". В книге представлен песенно-музыкальный материал из собственного репертуара. В репертуаре певицы много народных песен, в том числе обрядовые, лирические, юмористические, песни-баллады.
Кроме того, Матвиенко была искусной актрисой. Она играла в телеспектаклях "Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", художественных фильмах "Соломенные колокола", "Пропала грамота" и радиоспектаклях. Певица озвучила ряд научно-популярных, документальных кинофильмов, несколько теле- и радиопрограмм. В 1984 году участвовала в создании украинского мультфильма "Колыбельная".
В 1988 году был снят фильм с участием Нины Матвиенко "Русалкина неделя". Среди авторских театрально-режиссерских работ актрисы музыкальный спектакль "Под солнцем" с участием японского танцовщика Тадаши Эндо, а также грандиозное музыкально-сценическое действо "Золотой камень посеем мы".
Творческий путь Нины Матвиенко был отмечен в 1978 - за большой вклад в развитие украинского искусства и за активную культурно-творческую деятельность певица получила звание заслуженной, в 1985 - народной артистки Украины. Также в 2016 году ей присвоено звание "Почетной гражданки Киева".
В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины "за вершинный песенный талант, пробуждающий и превозносящий духовную силу украинского народа".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.74Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное