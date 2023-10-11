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Главная Культура "Моя мама и есть Украина": в Киеве прощаются с певицей Ниной Матвиенко

"Моя мама и есть Украина": в Киеве прощаются с певицей Ниной Матвиенко

11 октября, 2023 среда
11:49
Культура

В среду, 11 октября, в Киеве прощаются с Героем Украины певицей Ниной Матвиенко, умершей 8 октября в возрасте 75 лет

Об этом сообщила корреспондентка Еспресо Екатерина Галко.

Утром в Свято-Феодосийском монастыре напротив Киево-Печерской Лавры прошла заупокойная литургия.

Прощание с певицей проходит в Национальной филармонии Украины в центре Киева. На улице выстроилась длинная очередь желающих почтить память Нины Матвиенко.

Дочь Нины Матвиенко Тоня в комментарии журналистам выразила благодарность матери, сказав: "Она и есть Украина". Также дочь певицы добавила, что Нина Матвиенко просила, чтобы на ее похоронах не плакали, а улыбались и вспоминали.

прощання з Ніною Матвієнко

прощання з Ніною Матвієнко

прощання з Ніною Матвієнко

прощання з Ніною Матвієнко

прощання з Ніною Матвієнко


Какой вклад внесла Нина Матвиенко в культуру Украины

Украинская певица начала свою творческую карьеру солисткой вокальной студии при Государственном украинском народном академическом хоре имени Григория Веревки. Новый период в творческой судьбе связан с работой в Национальном ансамбле солистов "Киевская камерата", солисткой которого она становится с 1991 года. Удивительно выразительный характер фольклорного пения певицы гармонично сочетается с академическим стилем исполнения "Камераты".

В 1975 году Матвиенко заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко и активно занимается литературным творчеством. Еще в советское время Нина Матвиенко написала историю народного хора имени Григория Веревки, напечатала несколько собственных стихов, рассказов и эссе.

Вершинным литературным достоянием певицы стала ее биографическая книга "Ой вспашу нивку широкую", которая вышла в 2003 году в издательстве Украинского центра народной культуры "Музей Ивана Гончара". В книге представлен песенно-музыкальный материал из собственного репертуара. В репертуаре певицы много народных песен, в том числе обрядовые, лирические, юмористические, песни-баллады.

Кроме того, Матвиенко была искусной актрисой. Она играла в телеспектаклях "Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", художественных фильмах "Соломенные колокола", "Пропала грамота" и радиоспектаклях. Певица озвучила ряд научно-популярных, документальных кинофильмов, несколько теле- и радиопрограмм. В 1984 году участвовала в создании украинского мультфильма "Колыбельная".

В 1988 году был снят фильм с участием Нины Матвиенко "Русалкина неделя". Среди авторских театрально-режиссерских работ актрисы музыкальный спектакль "Под солнцем" с участием японского танцовщика Тадаши Эндо, а также грандиозное музыкально-сценическое действо "Золотой камень посеем мы".

Творческий путь Нины Матвиенко был отмечен в 1978 - за большой вклад в развитие украинского искусства и за активную культурно-творческую деятельность певица получила звание заслуженной, в 1985 - народной артистки Украины. Также в 2016 году ей присвоено звание "Почетной гражданки Киева".

В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины "за вершинный песенный талант, пробуждающий и превозносящий духовную силу украинского народа".

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