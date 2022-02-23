Моя лента "перекрасилась" в сине-желтые цвета и заговорила по-украински, - олимпийская чемпионка рассказала, как Украина сплотилась перед угрозой

Об этом Добрынская написала в Instagram.

"За последние два дня моя лента "перекрасилась" в сине-желтые цвета и заговорила по-украински. В это сложное время мы снова объединились, чтобы показать агрессору и всему миру, Украина — современная, сильная, свободная, бескомпромиссная, не боится никаких угроз" и будет бороться за свое, что бы не произошло", – убеждена Добрынская.

Она добавила, что все украинцы продолжаем работать, развивать страну, делать ее еще крепче.

"Я горжусь украинцами. Несмотря на напряжение и тревожность, никто не закрывается дома, мы продолжаем работать, развивать страну, делать ее еще крепче. Недавно завершилась Олимпиада в Пекине. Наши спортсмены столкнулись со многими трудностями, вернулись домой с одной медалью. И это хорошо, это тоже победа! Через два года запланирована летняя Олимпиада в Париже, я уверена, наши ребята приложат максимум усилий, чтобы выступить там еще лучше. Украина точно громче раздастся на международной спортивной арене", - заверила Добрынская.

Она добавила, что сейчас важно, чтобы каждый из нас укреплял свои профессиональные позиции.

"Военные, экономические, культурные и, конечно, спортивные. Это лучшее проявление патриотизма. Верю, что это наш путь к победе! Верю в Украину!", - подытожила Добрынская, которая является олимпийской чемпионкой-2008 по легкой атлетике в семиборье.

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