Моя лента "перекрасилась" в сине-желтые цвета и заговорила по-украински, - олимпийская чемпионка рассказала, как Украина сплотилась перед угрозой
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике в семиборье Наталья Добринская заявила, что Украина будет бороться за свою свободу
Об этом Добрынская написала в Instagram.
"За последние два дня моя лента "перекрасилась" в сине-желтые цвета и заговорила по-украински. В это сложное время мы снова объединились, чтобы показать агрессору и всему миру, Украина — современная, сильная, свободная, бескомпромиссная, не боится никаких угроз" и будет бороться за свое, что бы не произошло", – убеждена Добрынская.
Она добавила, что все украинцы продолжаем работать, развивать страну, делать ее еще крепче.
"Я горжусь украинцами. Несмотря на напряжение и тревожность, никто не закрывается дома, мы продолжаем работать, развивать страну, делать ее еще крепче. Недавно завершилась Олимпиада в Пекине. Наши спортсмены столкнулись со многими трудностями, вернулись домой с одной медалью. И это хорошо, это тоже победа! Через два года запланирована летняя Олимпиада в Париже, я уверена, наши ребята приложат максимум усилий, чтобы выступить там еще лучше. Украина точно громче раздастся на международной спортивной арене", - заверила Добрынская.
Она добавила, что сейчас важно, чтобы каждый из нас укреплял свои профессиональные позиции.
"Военные, экономические, культурные и, конечно, спортивные. Это лучшее проявление патриотизма. Верю, что это наш путь к победе! Верю в Украину!", - подытожила Добрынская, которая является олимпийской чемпионкой-2008 по легкой атлетике в семиборье.
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