Но об этом факте из биографии Квитки вы не прочтете во всевозможных подборках о 5, 10 или 12 "невероятных, интересных, неизвестных фактах из жизни певицы с украинскими корнями", которые распространяются в последнюю неделю — и до 25-й годовщины со дня ее смерти, и к ее 70-летию со дня рождения. Более того, об этом факте из биографии Квитки даже не вспомнила я, когда 10 лет назад писала сценарий к документальному фильму о Квитке Цисык "Квитка. Голос в единственном экземпляре", или когда 15 лет назад готовила первый в Украине сюжет об американке, которая пела украинские песни.

И 10 лет назад, а тем более 15, о жизни и творчестве Квитки Цисык информации действительно было немного. Как и немногие, кто вообще знал, что такая певица есть. На Майдане возле Главпочты стоял парень, торговавший музыкальными дисками. Среди его продукции были и два Квиткиных альбома - "Квітка" и "Два кольори". Альбомы, конечно, пиратские. Кому тогда было в голове авторское право… К дискам Квитки парень обязательно добавлял лист А4 с напечатанным текстом о том, кто она такая. Поэтому нарушение авторского права ему можно было простить хотя бы за эту просветительскую работу с украинскими меломанами.

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Я сама услышала Квитку в 90-х. Моя бабушка – учительница украинского языка. Когда она не проверяла тетради или не готовилась к урокам, читая конспекты или стихи вслух, она мыла посуду или готовила кушать. Ее учительская натура требовала постоянного шума фоном. Поэтому на кухне должно быть включено радио. Иногда старый приемник "Маяк" просто издавал вместо эфира странные шипяще-пискливые звуки, иногда — разговоры в студии или музыку. Так я и услышала романс в исполнении Квитки "Де ти тепер". И это было что-то завораживающее! Шазама, который помог бы определить, кто поет, в те времена не было, как и интернета, в конце концов. Мне тогда было лет 12-15, не думала, что стану журналисткой и что сниму о Квитке, которую случайно услышала на радио, документальный фильм, но с тех пор она, ее голос не шли мне с головы.

Это сейчас фотографий и видеокадров с Квиткой Цисык есть на все вкусы. YouTube по запросу о ней выдает миллион всяческих видео. В том числе и ее интервью, которое удалось сделать в 1992-м Александру Горностаю. Оно хранилось у него на VHS-кассете. И я вспоминаю, как взяла этот раритет и понесла оцифровать, как смотрела на Квитку, как она ведет себя в кадре, о чем говорит, слушала его украинский язык с ощутимым американским акцентом, но такой живой, правдивый. На этом видео ей где-то так же, как мне сейчас. Как для дочери украинских эмигрантов она очень успешна. Успешна не только среди украинской диаспоры, но и американцев.

Я вспоминаю, как взяла этот раритет и понесла оцифровать, как смотрела на Квитку, как она ведет себя в кадре, о чем говорит, слушала его украинский язык с ощутимым американским акцентом, но такой живой, правдивый. На этом видео ей где-то так же, как мне сейчас. Как для дочери украинских эмигрантов она очень успешна. Успешна не только среди украинской диаспоры, но и среди американцев

На кассете Александра после интервью с Квиткой были также записаны рекламные ролики, на которых она поет, чтобы американцы покупали Форд. Еще раз: дочь беженцев из Украины – лицо и голос американского автомобильного гиганта! И, собственно, имея такой успех, карьеру, деньги, достигнутые в самой успешной стране мира, не видя в глаза и не зная, что такое Украина, откуда приехали ее родители (тем более, что Украины на карте мира в то время и не было, была УССР в составе СССР), записывает за свой счет несколько альбомов песен на украинском языке. И все для того, чтобы показать тем же американцам, которым она рассказывает об "отчизне своих родителей", что Украина, украинская культура, украинская музыка - это что-то особенное, и оно не советское!

Почему я постоянно повторяю фразу "дочка беженцев из Украины"? Почему этой фразы не нашлось в документальном фильме, соавтором сценария которого я была 10 лет назад? Потому что 10 лет назад, когда документалка вышла на экраны, — президентом был Янукович, украинцам в большинстве своем было как-то безразлично ко всему украинскому, они все еще были погружены в советский контекст. Да и, честно говоря, не имея собственного опыта жизни в войне, я мало понимала, что такое — бежать от нее. Но, глядя на жизнь родителей Квитки Цисык из нынешней нашей перспективы, я понимаю, что их путь в Америку — это не было веселое приключение к лучшей жизни.

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10 лет назад, когда документалка вышла на экраны, — президентом был Янукович, украинцам в большинстве своем было как-то безразлично ко всему украинскому, они все еще были погружены в советский контекст. Да и, честно говоря, не имея собственного опыта жизни в войне, я мало понимала, что такое — убегать от нее. Но, глядя на жизнь родителей Квитки Цисык из нынешней нашей перспективы, я понимаю, что их дорога в Америку — это не было веселое приключение к лучшей жизни

Они не просто убегали из родной страны, спасаясь от бомб. Они убегали именно от русского солдата и той власти, которую он нес с собой! Отец Квитки работал концертмейстером во Львовской опере. Должность – престижная. Мама была из семьи ученых. Жили они недалеко от центра Львова. Чудесная жизнь! Зачем куда-то уезжать? Но они уже знали, что советы сделали с украинцами Западной Украины, когда пришли в первый раз. Массовые убийства заключенных в Тюрьме на Лонцкого, среди которых большинство – украинская интеллигенция. Советы арестовали, а затем убили Квиткиного дядю, брата папы — Николая. За что? Он возглавлял сельскую "Просвіту". Все. А для советов это означало одно – украинский националист. Где похоронен брат и похоронен ли, как положено, вообще — отец Квитки Цисык так и не узнал. Далее! Советы расправились с дедом Квитки по папиной линии. За то, что кулак — отправили в ссылку в Казахстан. Там он погиб. Нужно ли говорить, что ждало родителей Квитки Цисык, если бы они не сбежали из Украины?

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Сейчас я могу представить, как непросто давалось им это решение. Иметь устроенную жизнь здесь и покинуть все только потому, что представителям одной страны захотелось оккупировать другую страну. Цисыки выехали из Украины в 1944. В США они приехали только в 1949. Между тем было долгих непростых 5 лет переездов дальше на запад. Лагеря для перемещенных лиц. И там у Цисыков не было отдельной квартиры. Это были дома-бараки, где все жили вместе. Теперь мы легко можем себе представить, как это тяжело. В первую очередь, психологически. Но в тогдашних лагерях для перемещенных лиц была еще большая опасность – тебя могли отправить обратно в Советский союз, который подобострастно приглашал своих граждан вернуться. И некоторые соблазнялись, садились в поезда в страну Советов. Но для таких перемещенных лиц это означало только одно: советская карательная система отправляла их либо в тюрьмы, либо на тот свет как предателей и врагов советского народа. Цисыки не вернулись. И это их спасло!

Но получив билет в самую успешную страну мира, Цисыки не забыли о том, откуда они. Квитка родилась уже там, но Квитка говорит на украинском. Квитка делает карьеру в американском шоубизнесе, но Квитка записывает альбомы с украинскими песнями в невероятной и очень профессиональной аранжировке, привлекая лучших американских музыкантов. Квитка — американка, но Квитка болеет и активно следит за политической жизнью в Советском союзе, а особенно за страной, которую он оккупировал — Украиной. Квитка — жена американца (тоже потомка эмигрантов из Польши), и ее американский муж тоже начинает учить украинский. Квитка-американка рождает сына, которого тоже учит украинскому. И если бы она была жива по сей день, я убеждена, что сын говорил бы по-украински.

Получив билет в самую успешную страну мира, Цисыки не забыли о том, откуда они. Квитка родилась уже там, но Квитка говорит на украинском. Квитка делает карьеру в американском шоубизнесе, но Квитка записывает альбомы с украинскими песнями в невероятной и очень профессиональной аранжировке, привлекая лучших американских музыкантов. Квитка — американка, но Квитка болеет и активно следит за политической жизнью в Советском союзе, а особенно за страной, которую он оккупировал, — Украиной

Удастся ли нынешним беженцам из Украины остаться украинцами — не только по паспорту и не только по происхождению? Удастся ли так воспитать своих детей, которые сейчас вынужденно оказались за границей, как воспитали родители Квитку?

Нынче тех, кто не знает о Квитке абсолютно ничего, кто никогда не слышал ее песен, — к счастью, единицы. Сейчас многие, хотят хоть как-то быть к ней причастными. В настоящее время десятки фактов ее жизни в свободном доступе. С одной стороны, я очень рада, что о Квитке наконец-то знают в Украине, потому что она того стоит. С другой, когда читаю вымышленные кликбейтные факты о ней, когда вижу, как некоторые "исследователи" ее жизни и творчества, не проверяя правдивость фактов, плетя несусветные глупости, коверкая то, что услышали, в частности, и в моем документальном фильме, затем на основе этого выдают книги о Квитке, — хватаюсь за голову. Но, пожалуй, такая цена славы, которая, наконец, в Украине пришла к дочери беженцев из Украины.

Единственное, к чему я хочу призвать всех, кто любит Квитку: любите не только внешнее! Не только то, как она хорошо поет украинские песни, а то, что она поет их не шароварно, не по-советски, — так что не плодите шароварщины! Не только восхищайтесь, как она хорошо говорит по-украински, но и сами разговаривайте по-украински! Любите не только то, что Квитка как дочь эмигрантов стала успешной в далекой Америке, но и то, что, будучи американкой, она любила и болела за страну, которой тогда даже не было на карте, любила не потому, что эта страна должна была ей что-то дать, а только потому, что это земля ее родителей.

Специально для Еспресо.

Об авторе. Леся Вакулюк, журналистка "Еспресо"

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