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OPINION

"Моя хата скраю" = "какая разница". Как Украина повелась в ООН

Агия Загребельская
7 октября, 2022 пятница
17:10
Мнение Агия Загребельская

Не хватило два голоса, чтобы Совет ООН принял решение о китайских уйгурах. И один из этих двух голосов – это голос Украины

Стыдно!

Украина просто не явилась на заседание Совета ООН по правам человека, где рассматривался вопрос проведения дебатов по поводу нарушений КНР прав человека против уйгуров и других мусульман в Синьцзяне, фактически геноцида

Не хватило двух голосов, чтобы Рада приняла это решение. И один из этих двух голосов – это голос Украины, которая спрятала голову в песок и тупо не пришла

Это уже не в первый раз, когда на международной арене Украина играет в пользу КНР. Начиная от публичной поддержки украинских чиновников, приближенных к президенту Зеленскому, китайского режима. Заканчивая закупками китайских вакцин и унизительным отзывом подписей по резолюциям, которые не нравятся Китаю.

Это удар по нашему нравственному авторитету.

Это сигнал западным партнерам, что они не могут рассчитывать на нас.

Это идентификация, что мы не относимся к западному лагерю демократий, а нам ближе лагерь автократий.

Это самоунижение перед врагом.

Это продвижение по Украине практики умиротворения агрессора.

Это "моя хата скраю".

Это популяризация нейтралитета и политики "не выбирать сторону".

Это очень и очень плохая демонстрация Украиной своей недальновидности, незрелости, слабости.

Это одно из самых худших проявлений на международной арене принципа "какая разница".

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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