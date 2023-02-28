Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинский народ 24 февраля прошлого года не поднял белого флага, как ожидал враг, а начал защищать сине-желтый флаг. Украинцы не испугались, не сломались, не сдались. Символом этого стал остров Змеиный и направление, за которым отправили "русский военный карабель". Подытоживая, руководитель нашего государства также говорит, что прошлый год был годом боли, сожаления, веры и единства.

Несколько дней назад мы стали свидетелями важных исторических событий, связанных с визитом президента США Джо Байдена в Украину и Польшу. Во время выступления в Варшаве Джо Байден заявил, что Киев стоит сильный, гордый, с высоко поднятой головой.

Наряду с этими словами, я искренне благодарю за солидарность с украинским народом, которую вы показали в течение прошлого года вооруженной и гуманитарной поддержкой моей охваченной боевыми действиями Родины, своим большим сердцем для моих соотечественников, а также своим присутствием на сегодняшней встрече.

Мы имели не только трагический год нападения всей путинской военной машины на мою страну, но и девятый год неравной борьбы Украины за свою суверенность и территориальную целостность, а также кровавую борьбу нашей страны в защиту всей Европы и цивилизованного мира от рашистской орды, которая под флагом "русского мира" повсюду несет смерть, голод, страх, насилие и руины. Телерепортажи из Бучи, Мариуполя, Бородянки и Ирпеня шокировали мир и остались в нашей памяти навсегда.

Героичность украинского народа стала примером несокрушимости для всего свободного мира. В Херсоне, Конотопе или в других временно оккупированных городах украинские гражданские граждане голыми руками задерживали колонны танков. Украинские дети готовили коктейли Молотова, а женщины жгли ими вражескую бронетехнику. Украинские фермеры похищали у рашистов из-под носа танки и под обстрелами сеяли пшеницу, чтобы накормить не только соотечественников, но и нуждающихся в Азии или Африке, которых Россия хотела зверски замучить голодом. Напомню вам, что страна-агрессор имеет большой опыт по этому делу, после уничтожения более 10 миллионов украинцев во времена Голодомора, в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах. Украина показала миру отталкивающее варварское существо так называемого "русского мира".

Моя гордая Родина изменила демократическое сообщество, научила его не бояться тирании России, разрушая этим миф относительно ее экономической и военной мощи. Консолидируя вокруг себя Европу, Украина позволила поверить, что демократические ценности дают чрезвычайную силу и свободу. И одним из доказательств тому является героизм защитников Азовстали.

Моя гордая Родина изменила демократическое сообщество, научила его не бояться тирании России, разрушая этим миф относительно ее экономической и военной мощи. Консолидируя вокруг себя Европу, Украина позволила поверить, что демократические ценности дают чрезвычайную силу и свободу. И одним из доказательств этого является героизм защитников Азовстали.

Украинское общество сконсолидировалось с Вооруженными силами, президентом Владимиром Зеленским, правительством и парламентом, стало монолитом. Каждый украинец почувствовал личную ответственность за Родину и цивилизационное развитие общего Европейского дома, где Украина равна среди равных.

Я горжусь тем, что действия украинского народа и героизм вооруженных сил Украины при поддержке наших друзей и партнеров из международной антипутинской коалиции уничтожили навсегда многолетний страх непобедимости России, построенный лжецами из Кремля.

Но Украина ежеминутно платит высокую возможную цену за свою позицию и несгибаемость, жизнью своих лучших дочерей и сыновей, которые взяли в руки оружие, чтобы спасти последующие поколения от преступного геноцида. Именно поэтому также на вес жизни каждый следующий день ожидания столь необходимого для защиты Украины оружия: дальнобойные ракеты, танки, самолеты, системы ПВО или противокорабельной обороны.

Мы благодарим каждую страну, которую вы, уважаемые господа, представите здесь в Кракове, за вашу поддержку. Однако имеем большую надежду, что и в дальнейшем помощь международной коалиции для Украины будет только расти на опережение смертельной угрозы со стороны России для всего мира в виде ядерного или энергетического шантажа, умышленного причинения необратимых экологических катастроф, миграционных или продовольственных кризисов, совершение страной-агрессором всех четырех. , согласно классификации международных преступлений: агрессии против суверенной страны, преступлений против человечества, военных преступлений и геноцида.

Украинские дети сегодня, сидя в бомбоубежищах под варварскими российскими ракетными обстрелами, учатся различать по названиям оружие, необходимое для защиты Украины от полного уничтожения. Patriot, Javelin, Stinger, Abrams, F-16, HIMARS, РСЗО, M777, Stryker, Bradley, ATACMS – США. Пион, Krab, Twardy – Польша. Panzerhaubitze 2000, Mars II, Gepard, Leopard – Германия. Caesar, Leclerc, AMX-10 RC – Франция, Challenger, NLAW, AS-90, Spartan, Tayfun – Великобритания. Bayraktar, Kirpi – Турция. Bushmaster – Австралия. Senator – Канада. Gripen – Швеция. М-46 – Хорватия.

Украинские дети сегодня, сидя в бомбоубежищах под варварскими российскими ракетными обстрелами, учатся различать по названиям оружие, необходимое для защиты народа Украины от полного уничтожения

И эти знания вместе с благодарностью у тех детей, чья жизнь удастся сохранить благодаря этой военной помощи, останутся с ними на всю жизнь, а также будут передаваться следующим поколениям украинцев. Так же как и недобрая память о тех странах и тех политиках, которые препятствовали суверенному праву в защиту нашей страны или отказали Украине в помощи под любым предлогом, заботясь исключительно о собственных бизнесовых или политических интересах.

Президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении во время визита президента США в прошлую среду отреагировал на эту тему очень жестко, когда сказал, что там, где проливается кровь, не делаются ничьи интересы.

Когда-то ветеран Первой мировой войны знаменитый писатель Эрих Мария Ремарк написал: "В темные времена хорошо видны светлые люди". Эта цитата касается всего польского народа, каждой польки и каждого поляка, президента Анджея Дуды, правительства во главе с премьером Матеушем Моравецким, парламента, сейма и сената, польского войска, местных правительств и самоуправлений, врачей, церковных попечителей, духовенства, ректоров и профессоров, студентов, офицеров, пограничников, пожарных, польского Каритаса, работников аэропортов и вокзалов, членов общественных и благотворительных организаций, пенсионеров, директоров на учителей школ, воспитателей садов, волонтеров самой светлой Польши, страны, которая в прошлом году сделала невероятную вещь мирового со словами президента Владимира Зеленского, принимая Украину в свои объятия.

Польский народ в темное время смертельной угрозы подарил лучик веры и надежды народу Украины. Украинский народ никогда не забудет того, что поляки открыли двери своих домов для их детей и женщин, людей пожилых и с особыми потребностями в то время, когда им угрожала смертельная опасность

Польский народ в темное время смертельной угрозы подарил лучик веры и надежды народу Украины. Украинский народ никогда не забудет того, что поляки открыли двери своих домов для их детей и женщин, людей пожилых и с особыми потребностями в то время, когда им угрожала смертельная опасность. Собственно, польские президент и премьер, польские послы и представители местного самоуправления были в Киеве во время самых сложных сражений. Польское государство оказывало и дальше оказывает максимально возможную поддержку Вооруженным силам Украины и гражданским гражданам, пострадавшим от российских варварских действий. Польский парламент в фантастически короткое время принял необеденные законодательные акты, которые обеспечили социальную и медицинскую помощь, легализацию пребывания миллионам украинцев, создавая им условия для обучения и работы.

Польша вместе с США является международной движущей силой по передаче Украине современного военного оборудования. Особая и неоценимая роль в этой помощи приходится местным самоуправлениям, в частности Кракову и Малопольскому воеводству, их руководству, а вместе с тем и всем работникам, показавшим высокий уровень профессионализма, за титанический труд для моих соотечественников, сотрудничество с консульством, и поддержку в течение ужасного прошлого года. Особая благодарность принадлежит властям и жителям благородного Кракова за реализацию таких символических проектов, как проект солидарности с нашим народом, как сквер свободной Украины, как площадь имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, многотысячные марши и демонстрации, предоставление бесценной финансовой помощи, но и многие другие важных инициатив, которые сложно назвать все за столь короткое время.

Особая благодарность принадлежит властям и жителям благородного Кракова за реализацию таких символических проектов, как проект солидарности с нашим народом, как сквер свободной Украины, как площадь имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, многотысячные марши и демонстрации, предоставление бесценной финансовой помощи, но и многие другие важных инициатив, которые сложно назвать все за столь короткое время

Дорогие друзья Украины, вы фантастичны! Но глубокая благодарность украинского народа направлена также всем людям с большим сердцем, которые поддерживали нашу платформу на территории консульского округа Шленского и Свентокшиского воеводств, во всех общинах, районах и городах.

Достопочтенные коллеги и члены дипломатического корпуса Кракова, генеральные и почетные консулы, мне не хватает соответствующих слов для вас, которые отражали бы всю благодарность за поддержку команды генерального консульства Украины в Кракове с самой первой и сложной минуты. В круглосуточном труде без сна и отдыха во время изнурительного марафона на протяжении многих дней, недель, месяцев. Мы очень ценим ту поддержку и вовлеченность каждой страны, консулов для решения большого количества вопросов, касающихся правовой деятельности консульства, поставок гуманитарной и оборонной помощи, опеки над нашими соотечественниками, в частности, пожилыми и инвалидами, женщинами и детьми, особенно сиротами и ранеными украинскими военными. Ваш упорный и тяжелый труд еще более заметен на фоне поведения тех стран и политиков, которые в такие трагические моменты остались безучастными к нашим общим усилиям.

Несмотря на трагические события, этот год без сомнений был годом польско-украинского единения. Это был год, когда миллионы молодых украинцев, получивших в Польше убежище, получили одновременно уникальный шанс обогатиться от польской культуры и благодаря дружбе с польскими ровесниками создать фундамент нового будущего нашего общего европейского дома.

Этот ужасный год был настоящим вызовом для команды генерального консульства Украины в Кракове и сложным годом для меня за 25 лет работы в структурах министерства иностранных дел Украины. Перед глазами навсегда останутся кадры из Краковской галереи, в которую в первые недели ежедневно прибывали по 40 тысяч человек, как и в родную землю господина воеводы Олькуша, где был создан центр помощи. Каждый день им помогали 2,5 тысячи польских волонтеров, краковян всех возрастов и профессий, фантастических людей с большим сердцем. Поток наших граждан, которые приезжали в Краков, не только пересекая украинско-польскую границу, но через Словакию или Венгрию, или даже Болгарию, казался бесконечным. Прием лиц, нуждавшихся в правовой консульской помощи, а также обработка их документов продолжалась в консульстве на протяжении многих месяцев по 16-18 часов в сутки без праздников и выходных. В начале рашистской агрессии в очереди к нам было по 2500 человек, а прежде персонал Генерального консульства Украины в Кракове насчитывал только 10 человек, среди которых 4 консула. Поэтому я очень благодарю всех волонтеров, которые не остались равнодушными и в тот критический момент помогли консульству. Без поддержки со стороны властей Кракова и Малопольского воеводства, служб правопорядка, благотворительных организаций и жителей города, организация работы консульства была бы невозможна в то время. Вместе с коллегами мы очень хорошо это понимаем и очень ценим.

Однако это не было только одним направлением работы консульства. Мы выполняли много других задач, важных для нашей страны и граждан, о которых сложно сказать во время короткой речи. Поэтому воспоминания следует отложить до времени победы. И потому я горжусь своими коллегами, консулами, работниками и работницами Генерального консульства Украины в Кракове за их преданность и титанический труд, а также невероятную выносливость. На мой взгляд, это лучшая команда, о которой только можно мечтать.

Мы знаем из истории, что каждая война заканчивается мирными переговорами, однако в этом случае имеем дело не только со случаем масштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины, но и с геноцидом против украинского народа. И ответственность за этот геноцид несет не только высшее военно-политическое руководство Российской Федерации, но и весь ее народ, поддерживающий путинский режим и его варварские действия.

Мы знаем из истории, что каждая война заканчивается мирными переговорами, однако в этом случае имеем дело не только со случаем масштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины, но и с геноцидом против украинского народа. И ответственность за этот геноцид несет не только высшее военно-политическое руководство Российской Федерации, но и весь ее народ, поддерживающий путинский режим и его варварские действия. Мы должны совместно противодействовать присутствию на территории ЕС и всего цивилизованного мира представителей так называемого "русского мира". Они прячутся под масками спортсменов, художников, ученых, чтобы распространять российские нарративы, распространяя пропаганду и сея дезинформацию. Фактом также является то, что больше не существует известной русской культуры Пушкина, Достоевского, Лермонтова, Маяковского. Культуры, которая вскормила целый народ убийц, насильников и преступников. Русский язык стал орудием для пытки украинских патриотов в рашистских подземных тюрьмах. Сегодня для каждого человека в мире аксиомой является то, что Россия – страна-террорист, страна – серийный убийца, страна-мошенник и страна-вор, которая веками ворует территории, историю, детей, национальное наследие, интеллектуальную собственность и даже место в ООН. Результаты вчерашнего голосования в ООН были тому подтверждением. Потому приближается время справедливого суда цивилизованного мира над страной варваров и ее сателлитом Беларусью, с ее картофельным диктатором во главе.

Враг не оставляет нам выбора. Чтобы спасти наш народ и право на цивилизованный выбор направления развития, мы должны победить в этой войне. Именно поэтому любые предстоящие переговоры будут возможны только после полного освобождения территорий суверенной Украины от войск оккупанта, наказания преступников, ответственных за военные преступления и преступления против гражданского населения, выплат репараций, а также при решительном убеждении международного сообщества, что Россия как страна -агрессор, должна быть навсегда лишена потенциала, позволяющего ей новое агрессивное поведение.

Из опыта веков мы видим, что какие-либо пакты, подписанные с Россией, не стоят даже цены бумаги, на которой были написаны. Как и все мои соотечественники, я безусловно верю, что этот 2023 год будет для нас годом победы. Несмотря на то, что будет очень сложным и наверняка принесет украинскому народу страдания и многочисленные потери

Из опыта веков мы видим, что какие-либо пакты, подписанные с Россией, не стоят даже цены бумаги, на которой были написаны. Как и все мои соотечественники, я безусловно верю, что этот 2023 год будет для нас годом победы. Несмотря на то, что будет очень сложным и наверняка принесет украинскому народу страдания и многочисленные потери.

Я убежден, и, по словам гимна Польши, мы саблей отберем то, что нам враг забрал. Вернем наших украденных детей и каждый кусок родной земли, отстроим нашу прекрасную страну, вступим в ЕС и НАТО. Я также мечтаю, что в том благородном кругу друзей Украины мы будем праздновать победу над врагом. Слава Украине! Слава Польше! Слава нашим международным партнерам по антипутинской коалиции.

* Обращение Генерального консула Украины в Кракове Вячеслава Войнаровского в годовщину полномасштабного военного вторжения России в Украину во время встречи с иностранным дипломатическим корпусом и руководством Малопольского воеводства и Кракова в Генеральном консульстве Украины в Кракове