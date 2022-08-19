Моя дочь в плену в Оленовке, мы верим и надеемся скоро встретить наших родных, - мать "Птички" из Азовстали
Светлана, мама Екатерины "Птички" из Азовстали, уверена, что все необходимое для освобождения пленных делается соответствующими органами
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"На данный момент у нас есть подтверждение, что моя дочь находится в плену в Оленивке. Связи с ней нет. Что касается содержания, то какое же там содержание, знаем только со слов освободившихся благодаря обмену. То есть информация о содержании и об отношении к нашим пленным до нас дошла.
Насколько я знаю, соответствующие органы работают над вопросом, чтобы освободить пленников, делают все возможное. Мы ждем и надеемся скоро встретить своих родных", - отметила Светлана.
- 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленивку.
- Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.
- 29 июля Генштаб ВСУ сообщил о россиянах обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленивке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 – ранены.
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