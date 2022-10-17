"Мой враг - мерзость": Коля Серга ответил эмоциональным стихом на утренние обстрелы
Украинский музыкант и телеведущий, который сейчас защищает Украину в ВСУ, написал стихотворение после атаки дронов-камикадзе на Киев
Стихотворением Коля Серга поделился в Instagram.
Стихотворение "Уничтожить" – это обещание отомстить всем, кто причастен к российской войне в Украине: российским солдатам, коллаборантам, чиновникам, артистам, блоггерам.
"Всех, кто это поддерживает. Сейчас. Через год. Через десять лет. Через пятьдесят. Никогда не простим. Ни дети, ни внуки. И Культурный Десант лично будет следить за тем, чтобы ничего не стерлось и все помнилось через годы. Уничтожить", - написал артист.
В стихотворении Коля Серга называет врагов "мерзостью", не имеющей чести, отвергая сравнение с животными. Он также обещает мстить за каждого погибшего.
- 11 октября певец и украинский защитник Коля Серга презентовал песню "Только вместе" о борьбе украинцев с российским захватчиком
- Утром 17 октября в Киеве раздалось несколько взрывов, произошел прилет по жилому дому, спасателями спасены 19 человек.
- Мэр Киева уточнил, что среди погибших - беременная женщина на 6 месяце.
- Еще в 12:25 Тимошенко сообщал о двух погибших в результате вражеской атаки дронами по столице.
- В 11:32 городской глава Киева Виталий Кличко сообщит об одной погибшей женщине.
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области . В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.
- По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракет, 24 беспилотника, из них 13 - иранские "Шахид-136".
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