Стихотворением Коля Серга поделился в Instagram.

Стихотворение "Уничтожить" – это обещание отомстить всем, кто причастен к российской войне в Украине: российским солдатам, коллаборантам, чиновникам, артистам, блоггерам.

"Всех, кто это поддерживает. Сейчас. Через год. Через десять лет. Через пятьдесят. Никогда не простим. Ни дети, ни внуки. И Культурный Десант лично будет следить за тем, чтобы ничего не стерлось и все помнилось через годы. Уничтожить", - написал артист.

В стихотворении Коля Серга называет врагов "мерзостью", не имеющей чести, отвергая сравнение с животными. Он также обещает мстить за каждого погибшего.

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