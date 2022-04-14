"Мой "трактор" спокойно машину переезжает": оккупант похвастался другу, как в Украине переехал танком легковое авто, - перехват СБУ

Об этом сообщило СБУ .



"В то время как официальный Кремль отвергает любые обвинения в зверствах российских оккупантов, те охотно обсуждают это в частных разговорах. Причем захватчики смакуют и хвастаются своими военными преступлениями - о чем свидетельствуют многочисленные перехваты СБУ", - отметили в спецслужбе.



Сначала оккупант рассказал, что находится возле Киева и видит многоэтажки в городе.



"Я уже крышу проехал, крышу прошел. Зато я теперь знаю, что мой трактор спокойно машину переезжает", - добавил он.



Его товарищ спросил, с какой скоростью нужно ехать. Как отметили в СБУ, это единственное, что интересовало россиянина.



"Я еб*шил где-то 40 км/час. Перелетел, дай Бог! Думал, обратно на колеса не встанет", - ответил российский военный.



Друг предположил, что у оккупанта был "спортивный интерес", получится ли раздавить машину танком.



"Что ж, оккупанты, это вам не "танчики". Служба безопасности уже открыла 2882 уголовных производства, связанных с войной РФ против Украины. И все они будут доведены до конца. СБУ, ВСУ и все украинские ведомства об этом позаботятся!" - отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ перехватила разговоры, в которых рашисты жалуются на начальство и отказываются воевать.

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