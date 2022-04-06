Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью турецкому телеканалу Habertürk.



Он заявил, что "люди, которые там (в Мариуполе и Харькове, - ред.), русскоговорящие, они там ненавидят все российское. А еще несколько лет назад они считали себя братьями/сестрами, у них границы… Сейчас они ненавидят и не понимают, за что это - ракетами в гражданских людей. Сотни детей погибли от прямой бомбардировки".



Зеленский также рассказал о реакции собственных родителей на зверства оккупантов, в частности в Буче: "Спросите моих родителей, проживших в Советском Союзе. Русскоязычные люди, прожившие свою жизнь в Советском Союзе. Спросите их, что бы они хотели сделать с этими российскими войсками, которые пришли "защитить" все русское? Я думаю, мой отец сказал бы, что он хотел бы задушить их. Без альтернатив.

Напомним, Зеленский в интервью турецкому телеканалу Habertürk заявил , что в Украине россияне повели себя как нацисты.