Я глубоко убежден, что с гражданином нужно обращаться, как со взрослым, адекватным человеком. Даже если он не демонстрирует признаков такового. Что его не нужно водить за ручку и все ему запрещать. Что надо позволить ему самому выбирать себе образ жизни, пока он не мешает другим. Это мое убеждение не смогли поколебать даже постоянные набеги в комментарии к этому дневнику откровенных обирвалгов.

То есть, гражданин, как его представляю себе я — это некий грек из полиса.

Украинский политический мейнстрим ориентируется на другого грека из полиса, которого в самой Греции называли идиотом. То есть, на человека низкого развития, часть массы, которую нужно обольщать дешевым хлебом и глупыми зрелищами. Жадного, глупого, нахрапистого.

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И вот это меня особенно ку*вит каждый раз, когда я вижу хмурую ряху Поворознюка в телевизоре. Не то что он жлоб, а то, что именно так медиахолдинг Коломойского видит украинца. Я вижу украинца как ушедшего в армию айтишника. А они — как суржикоговорящего полукриминального жлоба. И делают на него ставку именно потому, что украинцы в их сознании именно таковы. Именно таким они воспринимают и формируют "идеал простого человека".

Это возмущает. Мой народ не таков. А особенно сейчас.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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