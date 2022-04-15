Мой маленький круг друзей в России уменьшился практически до нуля, - футболист Зинченко
Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что практически прекратил общение с российскими знакомыми после 24 февраля
Об этом сообщает The Guardian .
"У меня есть друзья там, маленький круг, но сейчас он уменьшился практически до нуля. Я такой разочарованный. Ребята, которых я знаю, звонили мне в самом начале вторжения, писали: "Мне так жаль, но мы не можем ничего сделать". Конечно, вы можете. Если вы молчите, значит, поддерживаете то, что происходит в Украине, и я не понимаю, почему. Позор, что они ничего не говорят", – сказал Зинченко.
Александр Зинченко играет за "Манчестер Сити" с 2016 года. На счету украинского футболиста 118 матчей, 2 гола и 9 ассистистов за английский топ-клуб.
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До английского топ-клуба украинец выступал за российскую "Уфу".
- 24 февраля украинский футболист Александр Зинченко осудил военные действия России и их президента Владимира Путина.
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