Мой маленький круг друзей в России уменьшился практически до нуля, - футболист Зинченко

Об этом сообщает The Guardian .



"У меня есть друзья там, маленький круг, но сейчас он уменьшился практически до нуля. Я такой разочарованный. Ребята, которых я знаю, звонили мне в самом начале вторжения, писали: "Мне так жаль, но мы не можем ничего сделать". Конечно, вы можете. Если вы молчите, значит, поддерживаете то, что происходит в Украине, и я не понимаю, почему. Позор, что они ничего не говорят", – сказал Зинченко.

Александр Зинченко играет за "Манчестер Сити" с 2016 года. На счету украинского футболиста 118 матчей, 2 гола и 9 ассистистов за английский топ-клуб.



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До английского топ-клуба украинец выступал за российскую "Уфу".