Мой контракт заканчивается, цикл подходит к концу, - Звезда "Шахтера" Марлос намекнул, что покинет клуб

Об этом сообщает официальный YouTube-канал "Шахтера".



По словам Марлоса, его цикл в "Шахтере" заканчивается.



"Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику игру, работает с новыми футболистами. Я очень доволен тем, что был частью " Шахтера ". И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик . Прощание будет сложным ", - сказал Марлос.



Полузащитник "Шахтера" принял украинское гражданство в сентябре 2017 года. После этого провел за сборную Украины 27 матчей и забил 1 гол в футболке национальной. Единственный гол Марлос забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.



За "Шахтер" Марлос выступает с 2014 года. Его контракт действует до конца этого года.

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