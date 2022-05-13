"Мой Херсон вам в рот не влезет": Беленюк в патриотической футболке потролил оккупантов
Нардеп-борец Жан Беленюк похвастался новой патриотической футболкой с надписью "Мой Херсон вам в рот не влезет"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Жана Беленюка.
"Май пора переходить на футболки", - написал Беленюк под фотографией.
31-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги Народа". Спортсмен совмещает выступления с политической карьерой.
Летом 2020 Беленюк получил золотую награду на Олимпиаде.
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14 февраля Беленюк заявил, что не будет убегать из Украины , если Россия начнет полномасштабную войну.
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