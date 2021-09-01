Мой гол никому не нужен, - Яремчук расстроен ничьей с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Об этом сообщает "Чемпион".



По словам Яремчука, его красивый гол на 2-й минуте никому не нужен.



"Был важен результат, поэтому игра провальная, потому что потеряли очки. Думаю, все видели, что тут говорить. Было важно брать три очка, поэтому это катастрофа. Конец отбора? Я не знаю. Не хочу говорить громкие слова. Мой красивый гол? Никому он не нужен. Лучше бы мы три очка взяли, чем я забил. Я даже не поверил, ведь мы забили на 93-й минуте... Нужно было играть проще", - сказал Роман Яремчук.

В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.



Сейчас сборная Украины имеет 4 балла и занимает в группе D второе место. Казахстан с 2 пунктами в турнирной таблице четвертый. Лидирует с 7 баллами Франция. Финляндия имеет 2 очка и идет третьей. Босния и Герцеговина с 1 пунктом - последняя.



В финальную часть ЧМ-2022 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые финишируют вторыми, продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.



Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках сборная Франции.

1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу сыграла вничью против Казахстана.

И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков прокомментировал неудачный матч с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022.

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