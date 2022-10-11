"Мой дух сегодня еще сильнее": Нина Матвиенко после ракетных обстрелов обратилась к выехавшей за границу дочери
Украинская певица и актриса Нина Матвиенко призвала не бояться и верить в ВСУ и силы ПВО
В день своего 75-летия народная артистка Украины записала видео, которым поделилась в Instagram ее дочь Тоня Матвиенко.
Нина Матвиенко с самого начала полномасштабного вторжения остается в Украине. Вчера после массированных ракетных ударов она записала видео к своей дочери – Тони Матвиенко, которая после 24 февраля уехала в Великобританию.
В своем видео Нина Матвиенко поделилась с дочерью, получившей много поздравлений и цветов онлайн – в сообщениях.
"Дай боже, чтобы цветов было больше, чем тех ракет. Соединить это так сложно сегодня. Здесь как будто праздник, но рядом смерть, огонь и бьют по Киеву. Но ты там не переживай очень", - попыталась успокоить она дочь.
Артистка призвала верить в ребят, в наши силы ПВО.
"Мой дух сегодня еще сильнее. У меня столько появилось сил, протеста. Мы не позволим. Мы молитвой сегодня будем защищать Киев. Любовью своей и песней", - добавила Матвиенко.
Оккупанты 10 октября ударили по Киеву, Львову, Днепру, Тернопольщине, Житомирщине, Хмельнитчине и другим регионам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.45
-
EUR
Покупка 38.8Продажа 40.1
- Актуальное
- Важное