В день своего 75-летия народная артистка Украины записала видео, которым поделилась в Instagram ее дочь Тоня Матвиенко.

Нина Матвиенко с самого начала полномасштабного вторжения остается в Украине. Вчера после массированных ракетных ударов она записала видео к своей дочери – Тони Матвиенко, которая после 24 февраля уехала в Великобританию.

В своем видео Нина Матвиенко поделилась с дочерью, получившей много поздравлений и цветов онлайн – в сообщениях.

"Дай боже, чтобы цветов было больше, чем тех ракет. Соединить это так сложно сегодня. Здесь как будто праздник, но рядом смерть, огонь и бьют по Киеву. Но ты там не переживай очень", - попыталась успокоить она дочь.

Артистка призвала верить в ребят, в наши силы ПВО.

"Мой дух сегодня еще сильнее. У меня столько появилось сил, протеста. Мы не позволим. Мы молитвой сегодня будем защищать Киев. Любовью своей и песней", - добавила Матвиенко.

Оккупанты 10 октября ударили по Киеву, Львову, Днепру, Тернопольщине, Житомирщине, Хмельнитчине и другим регионам.

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