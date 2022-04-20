Мой брат сегодня находится в Украине. Его позиция по поводу войны такая же, как у меня, - Суркис-младший

Об этом сообщает FanDay.net .



По словам Игоря Суркиса, в начале войны они с братом не бежали из Украины, а законно уехали.



"Никто никуда не убегал. Я был в Украине, пока не вывез футболистов с их семьями. И только после этого я уехал. Мой брат вообще ехал с осложнениями после коронавируса, документы об этом были предоставлены Верховной Раде. То, что мы вывезли 17 миллионов, могли придумать только люди с больной фантазией. Пришлось нанять квалифицированных юристов в Венгрии, чтобы они сделали запрос в пограничную службу и уже официальный ответ мы направили в ДБР.Мы уехали абсолютно законно. Мой брат сегодня находится в Украине, он уже полностью выздоровел и был в Парламенте. Его позиция по поводу войны такая же, как у меня", - сказал Игорь Суркис.



Президент "Динамо" заверил, что он и его семья помогают "любимой Украине".



"Мне 63 года, и я считаю, что уехать и помогать нашей стране будет правильнее, чем просто сидеть в подвале на базе «Динамо». Я и моя семья помогаем любимой Украине, но я не хочу это афишировать. Афишируют в основном те, кто ничего не делает. Если по каким-то делам я нужен в Украине, то сяду в машину и без проблем приеду", – сказал Игорь Суркис.



ФК "Динамо" принадлежит братьям Суркисам. Киевский клуб проводит благотворительное турне по Европе.

13 апреля официальный Instagram-профиль "Динамо" положительно отреагировал на арест лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb