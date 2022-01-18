Мой арест - незаконное преследование за выражение мнения, профессиональную деятельность и защиту украинцев в Крыму - активист Джелялов

Письмо Джелялова опубликовал в Facebook его адвокат Николай Полозов.



"Ознакомившись с материалами уголовного дела, могу только подтвердить: мой арест - незаконное преследование личности, журналиста, общественного деятеля за свободу выражения взглядов, профессиональную деятельность и защиту интересов гражданин Украины в Крыму", - заявил Джелялов.

Он отметил, что в материалах нет прямых объективных доказательств того, в чем обвиняют активиста. Следствие опирается на предположения, не доказывающие ни умысла, ни мотивов. А это, по его словам, означает отсутствие состава преступления.

"Обвинение основывается на показаниях трех свидетелей под прикрытием, которые странным образом "видели" и "слышали" именно то, что нужно следствию. Очевидно, что сторона обвинения не будет доказывать вину фигурантов этого политического дела, поскольку суд традиционно вынесет заранее написанный приговор", – отметил Джелялов.

Активист подчеркнул, что готовится с адвокатами к серьезному сопротивлению и раскрытию "цинизма, подлости и лжи российской репрессивной системы".

Также Джелялов призвал людей в оккупированном Крыму соблюдать принципы ненасильственного сопротивления, несмотря на незаконные аресты, штрафы или пытки.



