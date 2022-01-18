Мой арест - незаконное преследование за выражение мнения, профессиональную деятельность и защиту украинцев в Крыму - активист Джелялов
Заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов ознакомился с материалами уголовного дела, которое было открыто против него в российском оккупационном "суде" в Крыму, и заявил, что его арест - это незаконное преследование
Письмо Джелялова опубликовал в Facebook его адвокат Николай Полозов.
"Ознакомившись с материалами уголовного дела, могу только подтвердить: мой арест - незаконное преследование личности, журналиста, общественного деятеля за свободу выражения взглядов, профессиональную деятельность и защиту интересов гражданин Украины в Крыму", - заявил Джелялов.
Он отметил, что в материалах нет прямых объективных доказательств того, в чем обвиняют активиста. Следствие опирается на предположения, не доказывающие ни умысла, ни мотивов. А это, по его словам, означает отсутствие состава преступления.
"Обвинение основывается на показаниях трех свидетелей под прикрытием, которые странным образом "видели" и "слышали" именно то, что нужно следствию. Очевидно, что сторона обвинения не будет доказывать вину фигурантов этого политического дела, поскольку суд традиционно вынесет заранее написанный приговор", – отметил Джелялов.
Активист подчеркнул, что готовится с адвокатами к серьезному сопротивлению и раскрытию "цинизма, подлости и лжи российской репрессивной системы".
Также Джелялов призвал людей в оккупированном Крыму соблюдать принципы ненасильственного сопротивления, несмотря на незаконные аресты, штрафы или пытки.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе арестовал заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также суд Азиза и Асана Ахтемовых.
- ФСБ обвиняет Джелялова и Ахтемова в организации взрыва на газопроводе в оккупированном Крыму в августе 2021 года при содействии украинской разведки.
- ФСБ показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе Асана и Азиза Ахтемовых.
- Впоследствии оккупанты поставили Джелялова на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".
- 8 октября стало известно, что Наримана Джелялова оккупанты в Крыму перевели из СИЗО в психбольницу .
- Российские оккупанты в Крыму предъявили Джелялову новое обвинение в контрабанде взрывного устройства "через таможенную границу Таможенного союза"
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