Моуринью заинтересован в трансфере украинского голкипера "Реала" Лунина - СМИ
Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин вскоре может сменить клуб, в переходе вратаря лично заинтересован тренер "Ромы" Жозе Моуринью
Об этом сообщает Fichajes.net
Наставник "Ромы" хочет усилить последнюю линию команды. Он считает Лунина хорошим кандидатом на позицию вратаря.
Моуринью видит в Лунине перспективу, хотя тот редко играет за "Реал".
По информации источника, "Рома" планирует арендовать Андрея на следующий сезон, а также рассматривает полный трансфер.
Римляне готовы выложить за голкипера $15 млн. Они считают, что эта сумма полностью покроет расходы мадридского клуба на Лунина.
- 29 марта в Marca сообщили, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, вероятнее всего, покинет мадридскую команду летом
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное