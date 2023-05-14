Об этом сообщает Fichajes.net

Наставник "Ромы" хочет усилить последнюю линию команды. Он считает Лунина хорошим кандидатом на позицию вратаря.

Моуринью видит в Лунине перспективу, хотя тот редко играет за "Реал".

По информации источника, "Рома" планирует арендовать Андрея на следующий сезон, а также рассматривает полный трансфер.

Римляне готовы выложить за голкипера $15 млн. Они считают, что эта сумма полностью покроет расходы мадридского клуба на Лунина.