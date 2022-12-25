Об этом сообщает Jornal de Notícias .

По информации издания, Моуринью отверг предложение Федерации футбола Португалии стать главным тренером национальной сборной. Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в "Роме" и остаться в итальянском клубе до конца контракта, рассчитанного до лета 2024 года.

В сборной Португалии не оставляют попыток убедить Моуринью и пока не ищут другой кандидатуры на должность, которую после чемпионата мира покинул Фернанду Сантуш. В настоящее время рассматривается вариант, при котором команду на мартовские матчи отбора Евро-2024 выведет тренер молодежной сборной Португалии Руй Жорже.

Сборная Португалии на ЧМ-2022 дошла до четвертьфинала, где уступила Марокко (0:1).

68-летний Фернандо Сантуш тренировал Португалию с сентября 2014 года. Под его руководством сборная выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2019.

59-летний Жозе Моуринью тренирует "Рому" с 2021 года. Также он возглавлял португальские "Бенфику", "Порту", английские "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", итальянский "Интер" и испанский "Реал". Дважды выигрывал Лигу чемпионов и приводил команды к победам в Кубке УЕФА, Лиге Европы и Лиге конференций.

16 декабря Фернандо Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии по футболу.

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