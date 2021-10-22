Моуринью нашел неожиданное объяснение поражению "Ромы" от норвежского клуба со счетом 1:6

Об этом Моуринью заявил после поражения своей команды в Лиге конференций со счетом 1:6, сообщает официальный сайт "Ромы" .

По словам португальца, вина в поражении лежит на нем, поскольку он избрал ослабленный состав на игру.

"Это моя вина. Я хотел сыграть именно таким составом. Хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. Между одной группой футболистов и другой в "Роме" есть существенная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это", - пояснил Моуринью.

Он добавил, что футболисты "Бодо-Глимт" превосходят игроков "Ромы" в классе.

"Бодо-Глимт" - более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так. Игроки, вышедшие в старте у соперника, качественнее, чем те игроки, которых я выпустил сегодня с первых минут", - констатировал Моуринью.

"Бодо-Глимт" после первого круга в Лиге конференций имеет 7 очков и возглавляет группу C, где также выступает "Заря", которая с 3 пунктами идет третьей. "Рома" набрала 6 баллов и занимает второе место, болгарский ЦСКА с 1 очком - последний.

21 октября в 3-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила ЦСКА из Софии.

В другом матче норвежский "Бодо-Глимт" сенсационно разгромил итальянскую "Рому".

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