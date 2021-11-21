Моуринью испортил Шевченко дебют в должности главного тренера "Дженоа"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Игра 13-го тура Серии A в Гении против "Ромы" стала для Шевченко дебютной в должности главного тренера "Дженоа".

Римляне, которых тренирует португальский тренер Жозе Моуринью, вышли вперед на 82-й минуте, когда забил незадолго до этого вышедший на замену Феликс Афена-Гьян. В компенсированное арбитром время ганец сделал дубль и установил окончательный результат игры.

"Дженоа" проиграла "Роме" 0:2, и с 9 очками опустилась в зону "вылета" - на 18-е место. "Рома" набрала 22 пункта и поднялась на пятую позицию.

Чемпионат Италии

13-й тур

21 ноября

"Дженоа" – "Рома" 0:2

Голы : Афена-Гьян, 82, 90+4

Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".

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