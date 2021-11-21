Моуринью испортил Шевченко дебют в должности главного тренера "Дженоа"
В первом матче под руководством украинского тренера Андрея Шевченко "Дженоа" проиграла "Роме" в 13-м туре чемпионата Италии.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Игра 13-го тура Серии A в Гении против "Ромы" стала для Шевченко дебютной в должности главного тренера "Дженоа".
Римляне, которых тренирует португальский тренер Жозе Моуринью, вышли вперед на 82-й минуте, когда забил незадолго до этого вышедший на замену Феликс Афена-Гьян. В компенсированное арбитром время ганец сделал дубль и установил окончательный результат игры.
"Дженоа" проиграла "Роме" 0:2, и с 9 очками опустилась в зону "вылета" - на 18-е место. "Рома" набрала 22 пункта и поднялась на пятую позицию.
Чемпионат Италии
13-й тур
21 ноября
"Дженоа" – "Рома" 0:2
Голы : Афена-Гьян, 82, 90+4
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Напомним, 7 ноября Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб "Дженоа".
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