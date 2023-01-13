Мотор Сич открыла представительство в Турции
Компания "Мотор Сич" открыла представительство в столице Турции Анкаре, оно должно заработать на укрепление связей и сотрудничества двух стран
Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Укринформу.
"Да, помещения для представительства выбрали еще в первой половине года и сделали они это в расчете на стратегическое сотрудничество именно с Турцией. Этот офис должен заработать на укрепление связей и сотрудничества", - рассказал он.
По словам Боднара, турецкий рынок и для "Мотор Сичи", и "для других предприятий нашей оборонной отрасли привлекателен".
"Надеюсь, что новое руководство компании будет отстаивать проукраинские позиции и будет иметь больше возможностей для реализации проектов во благо Украины и в интересах ее обороны", - добавил посол.
- 23 октября бывший директор предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев был задержан в Запорожье. 24 октября Богуслаева по подозрению в госизмене и коллаборационизме арестовал суд.
- 24 октября Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с врагом.
- 4 ноября было арестовано имущество президента и начальника департамента АО "Мотор Сич" почти на 1 млрд грн.
- 7 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил , что активы компаний "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть" и "Укртатнефть" переданы в управление Министерства обороны.
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