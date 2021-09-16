Украинский "Мотор" обыграл "Порту" в гандбольной Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Гандбольный поединок в Запорожье закончился со счетом 30:27. Первую половину матча "Мотор" выиграл со счетом 15:10, а во второй уступил "Порту" - 15:17.



В группе B кроме "Мотора" и "Порту" соревнуются еще 6 клубов. Венгерский "Веспрем", польский "Виве Кельце", французский ПСЖ, испанская "Барселона", румынское "Динамо" и немецкий "Фленсбург". В следующий этап выйдут шесть лучших команд.



Лига чемпионов



1-й тур



16 сентября



"Мотор" - "Порту" 30:27 (15:10, 15:17)

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