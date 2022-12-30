Об этом в эфире Еспресо заявил глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека и директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"Еще в июле прошлого года я написал большой вывод о политических мотивах уголовного преследования Константина Жеваго. Меня поразили действия нашего президента против Жеваго. Можно вспомнить его поездку с тогдашним министром Криклием на КрАЗ, где он сказал: "А чего он там сидит, пусть приезжает. Мы договоримся", – сказал он.

По его словам, нельзя так относиться к праву.

"Я тогда решил посмотреть на это дело и согласно тем материалам, которые я изучил, пришел к выводу, что дело имеет политический характер. Поскольку мотивы преследования Жеваго являются политическими. Преследование против него началось в 2019 году, когда он проиграл выборы в парламент и объявил о намерениях создать политическую силу, чтобы идти на местные выборы", – отметил Захаров.

Правозащитник считает, что после этого началось преследование.

"Это старое дело 2007 года, где он был все время свидетелем и не обвинялся. Совокупный анализ фактов дела указывает на то, что мотивы преследования Жеваго являются нелегитимными соображениями высших должностных лиц государства. Претензии к нему как к акционеру банка "Финансы и кредит", а не работникам банка свидетельствуют о выборочном правосудии. С рынка было выведено более сотни банков, но никакого другого производства не было. Я наблюдал подтасовку фактов, полное игнорирование других, видел фальсификацию доказательств, применение норм права, несоответствующих действиям, которые рассматриваются", - сказал он.

Захаров напомнил, что были применены санкции против одного из предприятий Жеваго, чего вообще нельзя делать в отношении граждан Украины.

"Высшие должностные лица государства еще тогда грубо нарушили презумпцию невиновности. Они говорили, что он непременно будет лишен свободы. Это все в купе меня еще тогда привело к мысли, что это дело не такое простое - очень много вопросов и сомнений. Я вижу. политические мотивы в этом преследовании", - подытожил правозащитник.