"Мотивация для ВСУ еще активнее уничтожать врага": эксперт Defense Express Згурец о массированном ракетном обстреле Украины
Аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины никак не повлияют на ситуацию по всей линии фронта
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Массированные ракетные обстрелы Украины, которые сегодня утром устроила Российская Федерация, никак не влияют на ситуацию на фронтах. Это только повлияет на мотивацию наших военных. ВСУ после сегодняшних событий только активнее и с еще большей злостью будут уничтожать врага на всех участках фронта. Я убежден, что наши военнослужащие будут еще активнее работать, чтобы выгнать оккупантов с территории Украины", - пояснил Згурец.
Аналитик подчеркнул, что Россия целенаправленно устраивает террор против гражданского населения Украины.
"Террористические действия в виде ракетных ударов направлены только против гражданского населения. Точно не против военных. Военные побеждают на фронте и ракетные удары по ним наносились раньше. Однако Россия бьет по гражданской инфраструктуре городов. Поэтому это является террором против гражданского населения", - добавил он.
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области . В Тернопольской и Хмельницкой сработала ПВО.
- По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракеты, 24 беспилотника , из них 13 - иранские "Шахид-136"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.24
Покупка 40.24Продажа 41.13
-
EUR
Покупка 38.79Продажа 39.94
- Актуальное
- Важное