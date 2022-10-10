Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Массированные ракетные обстрелы Украины, которые сегодня утром устроила Российская Федерация, никак не влияют на ситуацию на фронтах. Это только повлияет на мотивацию наших военных. ВСУ после сегодняшних событий только активнее и с еще большей злостью будут уничтожать врага на всех участках фронта. Я убежден, что наши военнослужащие будут еще активнее работать, чтобы выгнать оккупантов с территории Украины", - пояснил Згурец.

Аналитик подчеркнул, что Россия целенаправленно устраивает террор против гражданского населения Украины.

"Террористические действия в виде ракетных ударов направлены только против гражданского населения. Точно не против военных. Военные побеждают на фронте и ракетные удары по ним наносились раньше. Однако Россия бьет по гражданской инфраструктуре городов. Поэтому это является террором против гражданского населения", - добавил он.

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