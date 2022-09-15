Об этом сообщают в Черновицкой областной военной администрации.

"Имеем разработанный проект восстановления "FAST RECOVERY PLAN". В него в настоящее время включено более 6,5 тысяч объектов, которые нужно восстановить максимально быстро, учитывая наступление холодов. Ведь 95% плана — жилые дома", — отметил заместитель начальника Черниговской ОВ Дмитрий Иванов.

Также Париж выделит 250 тысяч евро на покупку пяти генераторов и двух котлов. Генераторы будут служить потребностям критической инфраструктуры области, а также социальной и медицинской сферам.

Кроме того, Франция передаст тысячу ноутбуков для детей в Черниговской области и направит 50 тысяч евро для работы над психологическим состоянием детей и их семей.

Напомним, Франция в ООН заявила, что Украина вряд ли вернет себе оккупированные территории.

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