Мосты, генераторы и ноутбуки для школьников: Франция передаст Украине необходимую помощь
Благодаря поддержке французских партнеров на Черниговщину должны поступить 6 мостов, что значительно улучшит существующую логистику. Кроме того, французская сторона помогает с обеспечением альтернативных источников питания
Об этом сообщают в Черновицкой областной военной администрации.
"Имеем разработанный проект восстановления "FAST RECOVERY PLAN". В него в настоящее время включено более 6,5 тысяч объектов, которые нужно восстановить максимально быстро, учитывая наступление холодов. Ведь 95% плана — жилые дома", — отметил заместитель начальника Черниговской ОВ Дмитрий Иванов.
Также Париж выделит 250 тысяч евро на покупку пяти генераторов и двух котлов. Генераторы будут служить потребностям критической инфраструктуры области, а также социальной и медицинской сферам.
Кроме того, Франция передаст тысячу ноутбуков для детей в Черниговской области и направит 50 тысяч евро для работы над психологическим состоянием детей и их семей.
- Напомним, Франция в ООН заявила, что Украина вряд ли вернет себе оккупированные территории.
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