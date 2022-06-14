Мост в Северодонецке, сервис "выезд для мужчин" и списание долгов от коллаборантов. ЦПД обнародовал новые фейки роспропаганды
ЦПД выявляет дезинформацию, фейки и манипуляции, которые кафиры распространяли по состоянию на вечер 13 июня.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в телеграмме.
Дезинформация. После уничтожения моста между Северодонецком и Лисичанском российские Telegram-каналы начали распространять тезис, что "командование ВСУ решило предупредить побег войск, с целью чего уничтожило единый путь ухода".
Манипуляция. В украинском инфопространстве появился ресурс "выезд для мужчин", предлагающий предоставление платежных услуг по подготовке фальшивых документов, якобы предоставляющих мужчинам призывного возраста возможность выезда за границу, однако анализ контентного наполнения позволяет установить его принадлежность к информационным структурам РФ.
Дезинформация. Коллаборант-"руководитель" оккупированных территорий Запорожской области В. Рогов заявил: "кредиты перед украинскими банками обнуляются, людям нет смысла платить проценты", однако эта информация не соответствует действительности, а сведения о выплате кредитов следует уточнять в украинских банках.
- Еще один фейк роспропаганды сегодня опроверг Пентагон. В Минобороны США заверили, что предоставленное Украине оружие не идет на черный рынок, а каждый день эффективно работает на фронте.
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