Мост в Чернигове, который разбомбили в период оккупации, планируют восстановить до конца 2024 года
В Чернигове строят мост через реку Десна, который будет одним из самых больших в регионе. Он будет длиной 628 метров, высотой 22 метра и будет иметь четыре полосы движения. Работы планируется завершить до конца 2024 года
Об этом сообщает Служба обновления и развития инфраструктуры в Черниговской области на своей Facebook-странице.
Сейчас на мосту через реку Десна в Чернигове строители приступили к надвиганию пролетного строения.
Это один из наиболее трудоемких этапов работы на искусственном сооружении. Проводят его с помощью мощных гидравлических домкратов, толкающих металлические конструкции вперед на опоры. Также сейчас устраиваем земляное полотно заездов на мост, выполняем армирование и бетонирование монолитных стен наземной части моста, наносим слой гидроизоляции на поверхность уже готовых монолитных стен", – говорится в сообщении.
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области
В то же время производится расширение проезжей части дороги на подъезде к мосту.
Новый мост длиной 628 метров и высотой 22 метра будет иметь 4 полосы для обеспечения полноценного движения транспорта.
- Ночью 23 марта 2022 года российский самолет сбросил на автомобильный мост через Десну несколько 250-килограммовых авиабомб, в результате удара упали пролеты. Чернигов оказался отрезанным от других населенных пунктов.
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