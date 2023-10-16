Мост в Чернигове, который разбомбили в период оккупации, планируют восстановить до конца 2024 года

Об этом сообщает Служба обновления и развития инфраструктуры в Черниговской области на своей Facebook-странице.

Сейчас на мосту через реку Десна в Чернигове строители приступили к надвиганию пролетного строения.

Это один из наиболее трудоемких этапов работы на искусственном сооружении. Проводят его с помощью мощных гидравлических домкратов, толкающих металлические конструкции вперед на опоры. Также сейчас устраиваем земляное полотно заездов на мост, выполняем армирование и бетонирование монолитных стен наземной части моста, наносим слой гидроизоляции на поверхность уже готовых монолитных стен", – говорится в сообщении.

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области

В то же время производится расширение проезжей части дороги на подъезде к мосту.

Новый мост длиной 628 метров и высотой 22 метра будет иметь 4 полосы для обеспечения полноценного движения транспорта.