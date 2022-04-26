Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений, - спикер главы Одесской ОВА

Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Информацию о том, что это за мост и случившееся не разглашают в целях безопасности", - отметили в Белгород-Днестровском горсовете.



Как сообщает Суспільне со ссылкой на ОК "Юг", по Одесщине нанесен ракетный удар.



"Есть поражение моста через Днестровский лиман. Обстоятельства и информация о раненых уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения",– сказали в ОК "Юг"

Напомним, в Одесской области российские оккупанты пытаются усилить воздушную разведку и продолжают вести обстрел других областей из акватории Черного моря.

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