"Моссад" ликвидировал "отца" иранской ядерной бомбы с помощью робота-убийцы, - NYT

Об этом сообщает The New York Times .

По данным издания, агенты "Моссада" пытались ликвидировать Фахризаде еще в 2009 году. Тогда разведка заподозрила утечку информации, после чего операция была отменена. Разведка начала подготовку новой операции в конце 2019 года после серии встреч израильских официальных лиц с американскими чиновниками. В них принимали участие директор "Моссада" Йоси Коэн, президент США Дональд Трамп, госсекретарь Майк Помпео и директор ЦРУ Джина Хаспел. После того, как Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения, Израиль решил вернуться к операции.

Ранее телеканал "Аль-Алям" сообщил, что Мохсен Фахризаде был убит с помощью оружия израильского производства, управляемого через спутник. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, убийство ученого было совершено с использованием электронного оборудования, убийц на месте преступления не было.

Мохсен Фахризаде погиб 27 ноября 2020 года в иранском городе Абсарде. Ученый передвигался в бронированной машине, но был убит, когда вышел наружу, ошибочно приняв звуки выстрелов за проблемы с двигателем. Иранские власти возложили ответственность за убийство ученого на Израиль.

27 ноября 2020 года в Тегеране неизвестные расстреляли "мерседес" одного из руководителей ядерной программы Ирана, ученого-ядерщика Мухсина Фахризаде

Иран обвинил Израиль в теракте , который привел к смерти ученого-ядерщика

Согласно источникам New York Times в разведке США, именно Израиль ликвидировал разработчика ядерной программы страны

10 июня руководитель "Моссада" Йоси Коэн намекнул на возможную ликвидацию других ученых , участвующих в разработке ядерного оружия Ираном

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