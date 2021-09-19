"Моссад" ликвидировал "отца" иранской ядерной бомбы с помощью робота-убийцы, - NYT
Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, который считался руководителем ядерной программы Ирана, был убит агентами израильской спецслужбы "Моссад" с помощью робота-убийцы
Об этом сообщает The New York Times .
По данным издания, агенты "Моссада" пытались ликвидировать Фахризаде еще в 2009 году. Тогда разведка заподозрила утечку информации, после чего операция была отменена. Разведка начала подготовку новой операции в конце 2019 года после серии встреч израильских официальных лиц с американскими чиновниками. В них принимали участие директор "Моссада" Йоси Коэн, президент США Дональд Трамп, госсекретарь Майк Помпео и директор ЦРУ Джина Хаспел. После того, как Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения, Израиль решил вернуться к операции.
Ранее телеканал "Аль-Алям" сообщил, что Мохсен Фахризаде был убит с помощью оружия израильского производства, управляемого через спутник. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, убийство ученого было совершено с использованием электронного оборудования, убийц на месте преступления не было.
Мохсен Фахризаде погиб 27 ноября 2020 года в иранском городе Абсарде. Ученый передвигался в бронированной машине, но был убит, когда вышел наружу, ошибочно приняв звуки выстрелов за проблемы с двигателем. Иранские власти возложили ответственность за убийство ученого на Израиль.
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