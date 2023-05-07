Москву накрыли клочья черного дыма
В Москве 7 мая тучи дыма окутали дома в районе Очаково из-за пожара на строительстве крупнейшего российского застройщика
Это сообщают росСМИ.
Над Москвой тучи черного дыма, горит новостройка крупнейшего российского застройщика в районе Очаково ЖК "Новое Очаково".
Как отмечают в сообщениях, пожар произошел на строительстве по адресу Наташи Ковшовой, 17. Густой черный дым окутал окрестные дома.
По предварительным данным, именно там загорелся мусор и строительные материалы.
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