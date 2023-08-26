Москву атаковал беспилотник: были слышны взрывы и закрыты все аэропорты
В ночь на 26 августа власти Москвы сообщили об атаке беспилотником и работе ПВО, все столичные аэропорты останавливали работу
О подробностях атаки сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня ночью силами ПВО на подлете в Москву в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет", - заявил городской голова.
В минобороны РФ подтвердили атаку на Москву и сбивание одного дрона. Также обвинили в этом Украину.
Российские телеграмм-каналы пишут , что жители Москвы, а также Одинцовского и Истринского районов области рассказывают о взрывах.
В ТАСС сообщили , что московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыты на прием и вылет самолетов. РИА Новости сообщило , что по меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены.
- Напомним, предварительная атака беспилотников на Москву произошла в ночь на 22 августа. Местные власти сообщают о четырех беспилотниках, которые сбили ПВО. Есть поврежденные дома и авто
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