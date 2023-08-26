Москву атаковал беспилотник: были слышны взрывы и закрыты все аэропорты

О подробностях атаки сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлете в Москву в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет", - заявил городской голова.

В минобороны РФ подтвердили атаку на Москву и сбивание одного дрона. Также обвинили в этом Украину.

Российские телеграмм-каналы пишут , что жители Москвы, а также Одинцовского и Истринского районов области рассказывают о взрывах.

В ТАСС сообщили , что московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыты на прием и вылет самолетов. РИА Новости сообщило , что по меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены.