Москвичам приходят SMS с призывом голосовать за "Единую Россию", а в провинции на участках включают песню "Единая Россия - великая страна"

На этом, 19 сентября 2021, обращает внимание русскоязычная служба Радио Свобода, передает Еспресо.TV .

Украинское государство, напомним, не признает эти так называемые выборы, так как они проводятся на оккупированных РФ суверенных украинских территориях Крыма, Донетчины, Луганщины.

Недовольные нынешним избирательным процессом и в самой России, ведь к ним не в пущено реальную, а не "ручную" оппозицию, а деятельность многих популярных медиа ограничено или прекращено под видом противодействия "иностранным агентам".

В частности, жителям Москвы приходят сообщения с призывом голосовать за кандидатов от "Единой России".А в Новгородской области прямо возле избирательного участка включили песню с неоднозначным названием "Единая Россия - великая страна".