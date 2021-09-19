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Москвичам приходят SMS с призывом голосовать за "Единую Россию", а в провинции на участках включают песню "Единая Россия - великая страна"
По всей России продолжают фиксироваться факты незаконной агитации в последний день трехдневных парламентских выборов (17-19 сентября)
На этом, 19 сентября 2021, обращает внимание русскоязычная служба Радио Свобода, передает Еспресо.TV .
В частности, жителям Москвы приходят сообщения с призывом голосовать за кандидатов от "Единой России".
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А в Новгородской области прямо возле избирательного участка включили песню с неоднозначным названием "Единая Россия - великая страна".
- Украинское государство, напомним, не признает эти так называемые выборы, так как они проводятся на оккупированных РФ суверенных украинских территориях Крыма, Донетчины, Луганщины.
- Недовольные нынешним избирательным процессом и в самой России, ведь к ним не в пущено реальную, а не "ручную" оппозицию, а деятельность многих популярных медиа ограничено или прекращено под видом противодействия "иностранным агентам".
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