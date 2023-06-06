Те, кто на Западе принимает решение, что дальше делать с Российской Федерацией, никогда не жили месяцами под обстрелами российских ракет и дронов и воспринимают войну России с Украиной как некую теоретическую абстракцию. Их осторожность по поводу предоставления украинцам дальнобойных ракет, самолетов и современных артиллерийских установок основывается на том, чтобы не спровоцировать Москву на использование в этой войне ядерного оружия, которое у Украины давно уже забрали под гарантии, выполняющиеся совсем не так, как они были зафиксированы когда-то на бумаге.

Путин, шантажируя и запугивая мир ядерным оружием, достиг непосредственного невмешательства коллективного Запада в российско-украинскую войну и тем самым затягивает продолжение противостояния с московским монстром, надеясь, что он сможет продержаться до президентских выборов 2024 года в Америке. Рассчитывая на то, что там ситуация для Москвы может оказаться более благоприятной, и помощь Украине, если не прекратится, то критически уменьшится.

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Но, не отрубив голову российской ядерной Гидре, добиться стабильности и мира в мире никогда не удастся. А затягивание во времени вопроса, что делать дальше с Московией, только провоцирует Путина на все более безумные опасные действия. Российский диктатор – геополитический бандит, готовый сжечь весь мир, если не достигнет своего: уничтожения украинской государственности. Договориться с преступным кремлевским режимом невозможно, его нужно только уничтожать, если мир не хочет быть сожжен в пламени ядерной катастрофы. Лидер преступной террористической группировки, засевшей в Кремле, повторяет все то, что уже было в прошлые времена в жестокой русской истории. Демонстрируя бездушное пренебрежение не только к жизни своих граждан, но и к существованию остального мира.

Российский диктатор – геополитический бандит, готовый сжечь весь мир, если не достигнет своего: уничтожения украинской государственности. Договориться с преступным кремлевским режимом невозможно, его нужно только уничтожать, если мир не хочет быть сожжен в пламени ядерной катастрофы.

У Путина были тщетные мечты о возрождении СССР, и ему не удалось завладеть несколькими соседними странами, на что он так рассчитывал. А получив болезненный для себя урок в войне с Украиной, Российская Федерация вновь начала полагаться на устрашение западной цивилизации угрозой безудержного ядерного нагнетания, чтобы подтвердить свое "глобальное могущество" и заставить США и Европу прекратить помогать Украине.

Образно говоря, коллективный российский Путин упал на пол и в припадке геополитических конвульсий начинает сучить ножками, неистово демонстрируя миру свое безумие. И это несмотря на то, что российский ядерный арсенал в большинстве случаев может оказаться кучей военного хлама, как и то часто устаревшее вооружение, которое Москва обрушила на нас при попытке завоевать Украину.

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Долгосрочная игра Путина состоит в том, чтобы, обвиняя во всем США, ЕС, НАТО, продолжать использовать угрозу ядерного оружия и таким образом заставить Запад отступить. Критической ошибкой западного мира стало то, что был пропущен тот критический момент, когда русский коммунизм, умело имитируя свое исчезновение в России, превратился в тоталитарный путинизм. А сейчас это стало самой большой угрозой для мира западной демократии.

Долгосрочная игра Путина состоит в том, чтобы, обвиняя во всем США, ЕС, НАТО, продолжать использовать угрозу ядерного оружия и таким образом заставить Запад отступить

Россией уже почти четверть века правит тоталитарист, империалист, шовинист, социопат, нарциссический извращенец и хладнокровный убийца. Зомбируя своих сограждан обманчивой дезинформацией, он переместил их в вымышленную пропагандой реальность, которая и отдаленно не напоминает происходящее в России и вокруг нее на самом деле.

Начав войну в Украине, тиран вступил с США и Европой в очередную гонку вооружений. Однако, в отличие от СССР, у нынешней России нет финансовых возможностей позволить себе количественно нарастить современный ядерный арсенал, как это было во времена Советского Союза. Поэтому Москва проигрывает и это противоборство с Западом. Однако ни Украина, ни наши западные союзники не считают, что риски ядерной войны следует игнорировать. Дело в том, что нежизнеспособной является альтернатива разрешить диктатору любое немыслимое нарушение, потому что у него есть ядерное оружие.

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Ядерное оружие не было настоящим оружием со времен окончания Второй мировой войны. Оно стало орудием угрозы, и очень эффективной угрозы. Но это действует только тогда, если верить в эту угрозу. Если же нет, то оно становится бесполезной. Ведь его использование приведет к катастрофической ситуации для всех сторон, которые попытаются его применить.

Ядерное оружие не было настоящим оружием со времен окончания Второй мировой войны. Оно стало орудием угрозы, и очень эффективной угрозы. Но это действует только тогда, если верить в эту угрозу. Если же нет, то оно становится бесполезным

Проблема состоит в том, что чем больше стран получат ядерное оружие, тем больше будет вероятность того, что какой-то сумасшедший лидер использует его. Или террористы таким образом получат ядерный материал для изготовления грязных бомб. Но когда Россия угрожает ядерным оружием, это не должно позволять ей влиять на решение Америки или Европы. Москву необходимо лишить магии ядерной угрозы.

С СССР, а затем и с Российской Федерацией подписывались разные соглашения. Однако действительно ли существует какая-то ценность договора, ограничивающего ядерное оружие количеством, необходимым для уничтожения человечества? И чем больше ядерные государства накапливают ядерных боеприпасов, тем больше шансов, которые получат страны-изгои или террористы. Теперь, когда Северная Корея имеет ядерное оружие, а у Ирана оно есть или предсказуемо скоро будет, это кардинальным образом переформатирует мировую безопасность. Не говоря уже о том, что существует государство-террорист – путинская Россия, которой руководит жалкий маленький человечек, почувствовавший от безграничной власти себя чуть ли не богом. Начавший свою войну, но не знающий, как ее закончить. Потому и угрожает ядерной бомбой.

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Путин своим преступным вторжением в Украину сам загнал себя в тупик. Он боится гнева собственного народа, когда тот наконец поймет, что их главарь и его банда придумали все о причинах войны против Украины. Стоя на пороге вечности, тиран взвешивает, что для него страшнее: неизбежно надвигающийся очевидный проигрыш в российско-украинской войне или запуск его войсками ядерной ракеты, после чего его армия будет гарантированно уничтожена.

Стоя на пороге вечности, тиран взвешивает, что для него страшнее: неизбежно надвигающийся очевидный проигрыш в российско-украинской войне или запуск его войсками ядерной ракеты, после чего его армия будет гарантированно уничтожена

Разыгрывая роль "страшного самодержца", он пользуется для этого тоталитарным коктейлем из шовинистической паранойи, милитаризма и вынужденного оптимизма. Имитируя свое величие и бескомпромиссность, Путин может разыграть ядерную карту на свой страх и риск. Если он хочет эскалации, НАТО должно ответить тем же. Никто не хочет ядерной войны, но было бы бессмысленно позволять Путину добиваться уступок, которые он хочет выторговать, применяя шантаж и запугивание.

После распада Советского Союза главной причиной, из-за которой за Россией оставили земли колонизированных ею малых народов, стало наличие на его территории ядерного оружия. На Западе опасались, что при распаде Российской Федерации на двадцать или более самостоятельных частей контроль над ядерным оружием станет невозможным, и это будет способствовать его расползанию по миру.

На первый взгляд, эти аргументы вполне верны, за исключением одного "но". Если продолжать пользоваться подобной логикой, то в таком случае Россию нельзя "добивать", ее нужно снова оставить в том территориальном состоянии, каково есть сегодня. И даже наоборот, ее нужно снова всячески поддерживать, как это уже было в начале 90-х годов, чтобы она не распалась и ядерное оружие не оказалось на территориях нескольких десятков новых независимых государств.

Соединенные Штаты и государства объединенной Европы очень рискуют наступить на те же грабли. Для эфемерной идеи нераспространения с территории бывшей Российской Федерации ядерного оружия они могут снова дать ей шанс возродиться в своих имперских амбициях и продолжить через несколько лет войну не только с Украиной, но и с другими европейскими государствами.

Однако, в таком случае Соединенные Штаты и государства объединенной Европы очень рискуют наступить на те же грабли. Ради эфемерной идеи нераспространения с территории бывшей Российской Федерации ядерного оружия они могут дать ей снова шанс возродиться в своих имперских амбициях и продолжить через несколько лет войну не только с Украиной, но и с другими европейскими государствами. И выход из складывающейся патовой ситуации может быть только один – после проигрыша Российской Федерации в войне с Украиной, лишить Россию ее ядерного статуса.

Уже сейчас очевидно, что часть новых стран, которые появятся на месте бывшей РФ, не захотят добровольно отказываться от ядерного оружия, мотивируя это тем, что оно станет гарантией их безопасности. Поэтому одним из наиболее вероятных вариантов развития событий может стать временный ввод на территории этих новых государств миротворческого контингента.

Приблизительный план разделения и умиротворения Российской Федерации может происходить следующим образом. Например, на территорию Дальневосточной республики, которая появится на месте Приморского и Хабаровского краев и Амурской области, а также и в Якутию, Эвенкию, Чукотию, Корякию, Бурятию, Сахалин, Камчатку, и Сибирию следует ввести на временной основе миротворческие силы США, Японии и Южной Кореи.

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На территории Московии, которая будет охватывать Московскую, Владимирскую, Ярославскую, Ивановскую, Калужскую, Тульскую и Костромскую области – миротворческие войска Украины, Польши, Литвы и Латвии. А в Ижорию, территорию вокруг Санкт-Петербурга и Ленинградской области (историческая Ингерманландия) и Карелию – миротворческие силы Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Эстонии.

Новгородщина, включающая Новгородскую, Псковскую и Тверскую области, также некоторое время будет находиться под контролем миротворцев из скандинавских государств и Эстонии.

А такие новые государства как Татарстан, Башкортостан, Ичкерия, Эрзянь и Моксандия, ни на какое ядерное оружие претендовать не будут. Ведь для них независимость от Москвы станет главным политическим призом после распада России. Конечно, еще будут оставаться Тува, Алтай, Ненецкия, Калмыкия, Кавказия, Астрахания и еще целый ряд других новых государств, введение миротворческих сил в которые потребует дополнительного рассмотрения.

После окончательной фрагментации бывшей Российской Федерации нужно сразу же из каждого из новых государств вывезти имеющееся там ядерное оружие. И провозгласить все эти территории безъядерной зоной. Только так можно избежать ведения Россией новых кровопролитных войн.

Ведь, как наглядно показала вся ее предыдущая история, Россия никогда не будет способна трансформироваться в нормальное, неагрессивное государство. Поэтому нет никакого другого решения, кроме того, чтобы Российская Федерация вообще исчезла с географических карт. И если этого не сделать теперь, это будет означать новые войны, новые кровопролития и новые страшные жертвы. Поэтому нужно будет действовать быстро, оперативно и жестко. Другого выхода умиротворения России у мирового сообщества уже нет.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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